El Pleno de Málaga censura la actitud de De la Torre y Porras en la sesión sobre Villas del Arenal

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha censurado la actitud de Francisco de la Torre y de Teresa Porras en la sesión sobre Villas del Arenal. Así, este jueves se ha aprobado, con 17 votos a favor y 13 en contra -del equipo de gobierno del PP- el censurar la actitud mostrada por el alcalde, Francisco de la Torre, ante su "permisividad" respecto al "los insultos y el mal comportamiento" demostrado por parte del público asistente al pleno extraordinario de Urbanismo, del pasado 11 de marzo, que "impidió hablar a los portavoces de los grupos municipales de PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito".

De igual modo, de la moción conjunta de PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, ha salido adelante también censurar la actitud mostrada por la concejala Teresa Porras por "planificar" la actuación "inadmisible" de una parte del público asistente al plano y "sus proclamas para que continuaran con su actitud ofensiva y absolutamente censurable respeto a los portavoces de los grupos municipales de la oposición".

La concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha incidido en que el Salón de Plenos es "un sitio que merece respeto", ya que "es la casa de todos". "El problema no es si el circo tiene varias pistas, es que el jefe de la pista, el alcalde, no pone orden o no es parcial al hacerlo", asegurando que "a ello asistimos en el pasado pleno y lo soportamos".

"Ya lo dijeron los romanos, al pueblo pan y circo, y en esto estamos convirtiendo los plenos", ha lamentado, al tiempo que ha afirmado que "no es de recibo que los grupos cuando manifestamos la opinión nos griten o amenacen". "El mejor líder no es precisamente la personas más sectaria sino la más ecuánime", ha sostenido.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha recordado que al comienzo de ese pleno extraordinario habló con el alcalde para exponerle que lo moderara para que "fuese tranquilo", pero "la verdad, es que no lo hizo", ya que, según Torralbo, "se permitió decir cosas que no era crítica política e iban a lo personal".

"Yo no lo sufrí tanto porque parecen que poco me conocían, pero al salir del salón de plenos fue vergonzoso", ha dicho, asegurando que "me increpaban, me insultaban y la policía fue testigo". "Usted --al alcalde-- salió cuando uno me estaba insultando, se abrazó a Porras y recibió los vítores, y mientras a mi me decían fuera, no dijo nada", ha agregado.

Para Torralbo, es "realmente muy vergonzoso y me duele, porque de Porras me esperaba cosas, pero me esperaba que usted actuara con dignidad", ha afirmado, incidiendo en que esto es "vergonzoso porque esto representa a la ciudad y no quiero que esta sea la imagen", ha afirmado.

En iguales términos se ha referido el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que ha añadido que estos acontecimientos "no deberían repetirse" en el Salón de Plenos: "Fueron tristes e indignos de una institución como es el Ayuntamiento de Málaga", ha agregado.

Codazos y empujones

"Se podrá decir, y dirá, que hemos vivido actuaciones desde el publico, intervenciones, han increpado, abucheado o formado ruido... y eso es cierto, pero son elementos distintos a lo que pasó el 11 de marzo", ha asegurado Zorrilla, añadiendo que "nunca antes" se han vivido situaciones en la que concejales "sufrieron codazos y empujones para entrar o salir".

También ha explicado que, incluso, el público "fue incitado" desde la bancada a interrumpir o levantar carteles. "En todas las ocasiones, De la torre ha ejercido de presiente, incluso, ha llegado a expulsar del salón de plenos", ha recordado, afirmado que "echamos en falta esa misma actuación".

"Creo que están muy nerviosos con este asunto del caso de Urbanismo", ha agregado, pero ha dejado claro que eso "no justifica la actuación", de la que ha dicho, le ha recordado "a otra época y lugar, como el Consistorio de Marbella de los 90". "La solución no es que nos escondamos", ha concluido Zorrilla.

Precisamente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tomado la palabra para recordar que han sido "poquísimos" los desalojos del pleno, ya que, primero insta al silencio, después llama al orden, pide respeto y "rara vez hemos desalojado. Esa es la norma que tengo", ha señalado.

Por su parte, la concejala Teresa Porras ha pedido a Pérez, Torralbo y Zorrilla que "no hagan más montajes; aquí nadie le increpó, el problema es que no conocen a los vecinos ni los vecinos a ustedes, se han dedicado a traernos a los bomberos para que nos increpen a nosotros y cuando le dan la misma medicina les molesta", ha asegurado Porras.

A juicio de Porras, "es un montaje detrás de otro", ha dicho, recordado que la tensión en el pleno "nos pasó a todos, incluso nos han llamado asesinos con lo del no a la guerra y vosotros hacen un montaje y no voy a parar, los vecinos eran de toda Málaga, ese es el problema que ni siquiera los conocen".

Carlos Conde (PP): "No saquen las cosas de quicio"

El portavoz del equipo de gobierno del PP, Carlos Conde, se ha mostrado "sorprendido" de que ahora "se rasguen las vestiduras" y traigan esta moción, invitando a ver las imágenes: "No se alejó mucho de lo que hemos tenido a lo largo de todo el mandato", ha recordado.

Además, ha criticado que otras veces ocurre, e, incluso, en el 90 por ciento de los casos contra el equipo de gobierno, por lo que, ha dicho, "me hubiera gustado ver una moción".

A juicio de Carlos Conde, "no se fue ni más ni menos permisivo en el último pleno", dejando claro que, "en ningún caso se les coartó en el desarrollo de sus intervenciones; aquí les he visto vistiendo camisetas o con carteles, no sé por qué se escandalizan", ha añadido, lamentando que todo lo traen para "erosionar al equipo de gobierno".

"Le pido que no saquen las cosas de quicio en este asunto. El alcalde está siendo suficientemente permisivo", ha concluido el portavoz del equipo de gobierno.

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha recordado que ya su grupo hizo llegar una queja formal por "cómo se estaban llevando los plenos últimamente", lamentando, además, que no han recibido respuesta.

El pleno extraordinario de marzo sobre Villas del Arenal "fue y es para hacérselo mirar", ha afirmado, asegurando que apoyan la moción pero "esperamos que todos empecemos a estar a la altura que merece una institución como es el Ayuntamiento de Málaga". "A veces es como para sentir vergüenza ajena de lo que sucede aquí dentro", ha afeado.