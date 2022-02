El pleno extraordinario no arroja nuevas soluciones a los vecinos de Callejones del Perchel

Pleno extraordinario, soluciones ordinarias. Después de que la oposición forzase la convocatoria de esta asamblea “para que el alcalde le dijera a la cara a los vecinos qué van a hacer desde el Ayuntamiento”, espetaba Daniel Pérez, portavoz del grupo socialista. “Ya nos reunimos con los vecinos el 5 de febrero, antes de que convocaran este Pleno”, le respondió el alcalde. Las soluciones siguen siendo las mismas para los vecinos de los Callejones de El Perchel.

La votación de los seis puntos a debate se dividió, los cuatro primeros, puntos intencionales todos, se aprobaron por unanimidad. En el quinto y el sexto, en los que se instaba al equipo de gobierno a reubicar a los vecinos y que el Ayuntamiento se comprometa a no facilitar la licencia de obra hasta que no haya una solución de habitabilidad; no se aprobaron con los votos en contra del equipo de gobierno.

Para el quinto punto se había propuesto una moción por parte de populares y Ciudadanos, por la que si instase a la propiedad y no al Consistorio a dar la solución a los vecinos, pero no se aceptó.

Desde el equipo de gobierno aseguraron que la solución debe ofrecerla el propietario y no el equipo de gobierno, que da asistencia a los inquilinos de El Perchel tanto como a los demás habitantes de la ciudad. “Tienen a su disposición los servicios jurídicos del Ayuntamiento así como la han tenido ya las 4.000 familias que ya la han recibido”, aseguró Francisco Pomares, concejal delegado de Vivienda.

Sólo 15 de las 55 familias afectadas tienen derecho al realojo al ser los únicos que cuentan con alquileres de renta antigua. Pese a ello, los vecinos se escudan en la prohibición de los desahucios por parte del Gobierno de España y en que son familias con bajos recursos.

Por su parte, el punto 6 “es directamente ilegal” asumieron desde el equipo de gobierno. “El Ayuntamiento de Málaga acuerda no facilitar a trámite la licencia de obra hasta que no se les dé solución de habitabilidad a los vecinos y vecinas afectados” reza la propuesta de la oposición, a la que el equipo de gobierno alega que “directamente ilegal”.

Nicolás Sguiglia, portavoz de Unidas Podemos en la moción, destacó que hay que buscar “soluciones con los vecinos dentro de la caja, no valen las transformaciones de los barrios sin pensar en los habitantes”, después de que Pomares sacase pecho de las acometidas que ha llevado a término el Ayuntamiento para renovar El Perchel.

El concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Raúl López, se mostró tajante: “Vecinos, no os preocupéis, porque todo lo que podamos hacer lo seguiremos haciendo hasta que los problemas sean las soluciones. Seguiremos con ustedes”, se dirigió directamente a los inquilinos, después de desautorizar algunas de las propuestas presentadas por la oposición por no ser viables jurídicamente.

Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos, se mostró muy dura con la oposición, a la que instó a “no dar falsas esperanzas y jugar con el sufrimiento de las familias”, a la vez que aportar soluciones y asesoramiento jurídico “vosotros que sí estáis instruidos en urbanismo”.