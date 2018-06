"Hay muy poca sensibilidad de los políticos a los polígonos y hay 4.000 empresas"

Sergio Cuberos es el propietario de la cadena de supermercados Maskom y acaba de ser reelegido presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma). Tiene varios retos importantes por delante que desgrana en esta entrevista.

-El sector le ha reelegido presidente de Apoma. Estará satisfecho.

-Sí, pero tengo claro que será mi última legislatura.

-¿Por qué?

-Porque ya llevo unos seis años en esto. De hecho estuve a punto de no presentarme esta vez pero me lo pidieron y además tengo la espinita clavada de que no hemos sido recepcionados y eso es una puerta sin cerrar.

-¿Qué quiere decir con que no han sido recepcionados?

-Casi todos los parques empresariales siguen sin ser recepcionados por parte del Ayuntamiento de Málaga. Santa Teresa, Azucarera, Villa Rosa, El Viso, San Luis, La Estrella... Al no ser recepcionados por el ayuntamiento, todo lo que ocurra en esas calles es responsabilidad de la comunidad de vecinos. El saneamiento lo puede utilizar cualquiera, pero es responsabilidad de la comunidad. Si se cae alguien en un agujero en una acera yo voy al juzgado como presidente del polígono. No se denuncia al ayuntamiento porque no están recepcionados esos polígonos. Si un camión tira una farola al suelo somos los comuneros los que la pagamos si no vemos qué camión ha sido, no los servicios operativos del ayuntamiento.

-Esos polígonos tienen ya décadas. ¿Por qué no han sido recepcionados aún por el Consistorio?

-Hay polígonos que tienen 40 ó 50 años. Lo que ha pasado es que en su día a los que ejecutaron la obra les faltaría algún papel y el ayuntamiento de hace 40 años no recepcionó la obra.

-Pero no tiene sentido seguir igual después de 40 años. ¿Qué les dice el ayuntamiento?

-Que tenemos que adaptarnos a la normativa actual para poder recepcionarlos. Tenemos tuberías de hace 40 ó 50 años que hemos ido manteniendo pero que no están conforme a la normativa actual. El coste de cambiarlo todo sería tan enorme que es imposible.

-¿Tendrían que cambiar todas las tuberías, todo el sistema eléctrico, etcétera de todos esos polígonos?

-Sería una barbaridad. Es tal disparate que no se puede asumir. En otras ocasiones hemos conseguido que el ayuntamiento lo asuma como está, porque está funcionando y en perfecto estado de uso, pero no conforme a la normativa actual. Hace unos años el polígono Guadalhorce estaba sin recepcionar y era de la empresa pública Sepes. Al ayuntamiento le interesó recepcionarlo por un proyecto pidiendo a cambio dinero a Sepes para el mantenimiento.

-¿No ve interés municipal en el resto de polígonos?

-Hace tres años el alcalde me dijo que lo querían recepcionar pero estamos igual. Este año nos han dicho que el ayuntamiento va a invertir 1,2 millones de euros en hacer arreglos de saneamiento para recepcionarlos automáticamente. Pero si tienen el dinero y lo van a a hacer todo ellos ¿por qué no nos recepcionan ya y no hay que esperar a esa obra?

-Otro problema importante que tienen es la inundabilidad.

-Sí, el suelo está declarado zona inundable. Nosotros nos inundamos dentro de nuestras empresas porque el saneamiento está atorado, pero nosotros no tenemos dinero para esa infraestructura. El arroyo no está limpio.

-¿Qué espera conseguir en estos cuatro años en esa materia?

-Presentamos un contencioso en el TSJA sobre el mapa de riesgo y esperamos tener sentencia en seis meses. Hay muchas posibilidades de que se echen abajo esos mapas de riesgo de inundación y además tenemos recurrido el plan hidrológico. Si se consigue, la Junta tendría que hacer un estudio más real de la cuenca del Guadalhorce. Seguiremos pregonando que se construya el famoso puente de la Azucarera. Hace unos días nos hicimos una foto con los concejales socialistas para exigir dinero en los presupuestos y ahora que el PSOE está en el gobierno central vamos a pedirle que no se olvide.

-¿Qué otros planes tiene en el tintero?

-El cambio que ha habido en los parques empresariales en los últimos años es bestial. Ahora tenemos calles muy comerciales pues el 40% de los negocios son comercios, tenemos un 30% de empresas de base tecnológica... Entre los retos está el aparcamiento, mejorar la conexión de entrada y salida a los polígonos desde la Carretera de Cádiz porque hay tapones en las horas punta, o hacer el famoso vial distribuidor que permita una conexión con la hiperronda y que incluso llegó a adjudicarse la obra en 2008.

-Diversos informes denuncian la falta de suelo industrial en Málaga. ¿Cómo le ven?

-No queda apenas suelo industrial por lo que el precio está carísimo. Pedimos a la Junta y al Sepes que se desarrolle la ampliación del CTM, que haya suelo y que se empiecen a desatascar varios proyectos. Se quiere que vengan grandes empresas, pero éstas necesitan miles de metros de suelo y no hay. En cualquier caso, la actividad económica ha hecho que volvamos a estar casi al completo y es positivo. Han vuelto talleres, constructoras, comercios o industrias.

-¿Se sienten olvidados por la Administración?

-En nuestros 16 parques hay 4.000 empresas y 45.000 trabajadores. Hay muy poca sensibilidad por parte de los políticos hacia los polígonos, cuando aquí hay un gran tejido empresarial y haría falta atenderlo bien.