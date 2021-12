Las pocas luces

UNA de las fotografías que recientemente publicó el portal Málaga ayer y hoy se refería a nuestra Alameda allá a mediados de los años cincuenta del pasado siglo, y mostraba cual era el papel que ejercía como centro de ocio de la Málaga de la época, vamos, lo que en otras ciudades castellanas podría ser la plaza mayor. La Alameda era esa referencia, puesto que aquí, mas que espacio porticado, lo que hacia falta era sombra, por razones climáticas obvias, y de ahí su porte arbóreo. Posteriormente entramos en eso que se denominó el desarrollismo, y expulsamos a los ciudadanos a las aceras, para que los seiscientos, gordinis y seat 1500 se abriesen paso por mitad de la misma. Esa si que fue una gran cicatriz.

El pasado domingo en este diario, en otro magnifico articulo, Pablo Bujalance insistía en esa temática. Málaga necesita urgentemente espacios de uso ciudadano públicos. Málaga no está en venta por mucho que se empeñen algunos que bajo un embadurnamiento de malagueñismo, solo esconden el negociete de turno. El del pelotazo por acción u omisión. No pueden quedarse atrás barrios en una situación tan delicada como la que estamos viviendo, se necesita acelerar los procesos de inclusión ciudadana por la vía de urgencia, y no se puede estar cacareando a los cuatro vientos la Expo de sostenibilidad malagueña del 27, cuando en cada potencial espacio verde que hay, se opta por plantar un mamotreto como solución. Otro mamotreto. Otro más y venga a hacer caja mediante un urbanismo sibilino consistente en decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Qué sostenibilidad cabe cuando no se presta la menor atención a un movimiento ciudadano que lleva argumentando, desde hace años, con criterio la necesidad de convertir uno de los espacios mas densamente poblados de la capital, léase Carretera de Cádiz, en un parque urbano, y solo recibe como oferta la mamotretización del mismo.

La propia pandemia que, por cierto, no ha terminado se ha estado encargando de mostrarnos la fragilidad del espacio urbano malagueño, y lo importante de la gobernanza ciudadana, que aquí brilla por su ausencia. ¡Ya está bien! En esta ciudad han triunfado los espacios verdes, como el Parque de Huelin, o del Oeste, sin ir mas lejos. Se necesitan espacios de ocio, que no sean la playa o un paseo marítimo del que se está expulsando al viandante. Es necesario recuperar los espacios de uso publico como espacios inclusivos, de referencia, en los que los abuelos puedan estar con sus nietos, en los que se pueda hacer deporte, en los que se pueda leer, en los que los vecinos puedan hablar entre ellos…y en los que se pueda escuchar a los pájaros, a los chicos, que a los grandes se les ve desde lejos, y aquí hay muchos.

La crisis sanitaria está poniendo en valor la inadaptación del anterior modelo de crecimiento a la dinámica territorial de masificación de espacios, y no en balde, sin ser la única causa de la gran capacidad de contagio del virus, las mayores tasas de contagio se han producido allí donde la densidad es mayor, y en las mas vulnerables, quizá por razones obvias.

Esta extraordinaria viralidad, ya en si misma, nos obligaría también a repensar la estrategia de ocupación del territorio de los tiempos recientes, puesto que son los espacios mas densamente habitados, los que también desde un punto de vista sanitario tienen un mayor riesgo, los seguimos viviendo en la sexta ola.

Hay que decirlo una y mil veces, y es que el Covid-19, tanto por su contundencia, inmediatez, viralidad, como por sus posibles secuelas y sinergias, podría haber sido para Málaga una nueva filoxera, de no ser por su extraordinaria resiliencia; y en eso el turismo tiene mucho que ver. Si la Málaga próspera era la superpoblada, la del turismo de cruceros, la que especializa su centro histórico ad hoc, por tanto la que se ha ido densificando a costa de los espacios públicos de consumo ciudadano incluso expulsando a los vecinos del centro como bien se vio en los momentos post-confinamiento; la propia dinámica de la pandemia nos debe hacer reflexionar en aras a evitar esta excesiva dependencia del territorio, con todo su tejido productivo, social y laboral. Toda una cultura basada mas en la cantidad que en la calidad.

Por todo eso, es realmente sorprendente que con la que está cayendo, como diría el castizo, el Consistorio de nuestra capital, sea capaz de, sin solución de continuidad, hacer y recomendar lo mejor y lo peor a la vez, como una especie de aprendiz de Yin Yang de la Fuente de la Olla, haciendo parecer que hay un Consistorio al que realmente le importa un pito la evolución de la pandemia y su capacidad de contagio, que convoca espectáculos públicos diarios para que sus vecinos se amontonen en los escasos espacios urbanos de uso publico, como calle Larios y Molina Larios, por un lado, y los jardines de la Finca de la Concepción, por otro, incrementando el riesgo de contagio sobremanera, la situación en los hospitales, y todo lo derivado con ese descerebre, como está sucediendo día a día, y otro prudente, que todas las noches lanza misivas urbietorbi, homilías continuas bajo la advocación del mismísimo De la Torre, y que nos conmina con su inigualable capacidad de convencimiento, a que no hagamos las barbaridades que propone el otro Consistorio malvado. Es difícil superar con un mayor cinismo esta gestión territorial.