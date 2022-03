Dos policías de Málaga salvan a un hombre de morir atragantado: "Era una situación límite"

Que los Ángeles Custodios sean los patrones de la Policía no es casualidad. Se debe, seguramente, a que personas como José María y Joaquín forman parte de sus filas con un sexto sentido para sobreponerse y guardar la calma si una vida depende de ello. La última la salvaron el domingo, hacia las tres y media de la tarde, en una actuación que tuvo como protagonista a un hombre de unos 60 años que se atragantó con "tres grandes trozos de un entrecot". La comida familiar pudo acabar en tragedia. "Fue una situación límite. Lo vimos inconsciente y sin respiración. No sabíamos si podríamos recuperarlo", narra en conversación con este periódico José María, uno de los dos policías locales de Málaga que actuaron. Él le practicó la maniobra de Heimlich, mientras que su compañero, Joaquín, se ocupó de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Una médica anestesista que estaba en el mismo restaurante pudo extraerle de la boca a la víctima las porciones que había ingerido "sin masticar" y que estuvieron a punto de provocarle la muerte.

La reacción de las tres partes fue clave e inmediata. El objetivo era reactivar el pulso del afectado hasta que lo atendiera una unidad médica. "Todo iba muy lento porque incluso sacándole los trozos de carne veíamos que no recuperaba la consciencia. En un primer momento se vive con mucha adrenalina", recuerda el policía.

"Tenía que actuar como fuera"

Joaquín vivió el percance con la misma incertidumbre. “Tenía que actuar como fuera. Para eso nos preparó un cardiólogo. Cogí el desfibrilador que tenía en el coche por si hiciera falta”, relata. Cada segundo contaba. La víctima, tumbada en el suelo, continuaba sin reaccionar. “A los 4 o 6 minutos se podía quedar sin aire y con secuelas. Le faltaba oxígeno y estaba amoratado”, cuenta a Málaga Hoy.

Los dos policías insistieron para mantenerlo estable durante más de 10 minutos haciéndole compresiones torácicas. La doctora, por su parte, "tuvo la agilidad" suficiente para sacarle de la boca la comida, que se le había alojado "en un hueco de la garganta". Fue ella quien consiguió liberarle las vías respiratorias y le facilitó, así, la entrada de aire en los pulmones. Pero al hombre, que no conseguía respirar de forma autónoma, había que seguir practicándole la RCP. Solo así logró recuperar el color natural de su piel, además de la consciencia.

“A los 4 o 6 minutos se podía quedar sin aire y con secuelas"

Aquel día, la pareja de agentes acababa de incorporarse a su jornada y se dirigía a un servicio por una agresión en un bar cuando un grupo de personas requirió su ayuda para auxiliar a una persona en un restaurante de la avenida Salvador Allende, en la barriada de El Palo. Los funcionarios tenían otra labor también complicada, la de tranquilizar a los familiares del afectado, que aguardaban nerviosos el momento en el que éste volviera a respirar. "Estaban muy agradecidos con nosotros", señala José María.

Los sanitarios, además de su coordinador, felicitaron a los policías y les recordaron la importancia de continuar practicando siempre la RCP a las víctimas hasta la llegada de los servicios médicos. "Hay que luchar", apostilla José María. Joaquín habla de que fue el “destino” quien “quiso que el hombre viviera”. “Si hemos podido contribuir a ello estamos orgullosos”, expresa.

"No es poner cuatro multas e irte a tu casa”

Ambos, que tienen 46 años y dos décadas de trayectoria profesional, suelen patrullar en pareja el distrito paleño. Reconocen "haber salvado la vida a otras personas", intervenido en suicidios y auxiliado a víctimas en incendios, pero nunca antes se habían visto envueltos en un caso "tan límite por un atragantamiento" con final feliz. "Uno nunca sabe lo que se va a encontrar", admite Joaquín, que aprovecha para defender que su labor va mucho más allá de la imposición de "multas". "Salvar vidas es lo más importante. Uno así se siente realizado. Somos personas", remacha Joaquín.

Al tiempo, apostilla que, como el resto de sus compañeros, son numerosas las situaciones a las que se ha enfrentado en los 17 años que lleva vistiendo el uniforme de la Policía Local. Desde el secuestro de un menor en la entrada de un colegio hasta agresiones. "He tenido que entrar con un arma en la mano por el ojo patio de una vivienda y he visto a personas fallecidas desde hacía varios días. Esto no consiste en poner cuatro multas e irte a tu casa”, sostiene el policía.