El polvo en cuaresma

HABLAMOS de calima cuando se produce un fenómeno meteorológico en la atmosfera, que consiste en la presencia de partículas de polvo y limos en suspensión en el aire, con lo que aparece un ambiente turbio. Este fenómeno anómalo suele producirse en varias ocasiones durante la época de verano, y normalmente cuando existen fuertes vientos que arrastran grandes cantidades de partículas en suspensión procedentes de miles de kilómetros de distancia, normalmente del norte de África, siendo muy común en las islas Canarias. Como hemos podido observar en estos días, la concentración de partículas en el aire reduce la visibilidad, con todo lo que conlleva en cuanto a seguridad vial, lo que unido a que miden menos de diez micras, y que entran en nuestro organismo a través de las vías respiratorias, las convierte en muy peligrosas también para la salud, al tener que respirar tantas partículas en el aire de una forma continua.

Lo particular de esta situación atípica en esta época del año ha sido que ha ido asociada a una atmosfera muy peculiar, con una depresión colocada en el norte de África que ha sido la responsable no solo de trasladarnos esa cantidad de material en suspensión, sino también, de generar importantes precipitaciones por la confluencia de una masa de aire fría procedente del norte, que han sido las responsables de trasladarnos, de bajarnos desde las nubes, todo ese polvo ya en forma de barro. Es decir, que, al escenario pictórico con una gama cromática de cielos con tonos cálidos, como han atestiguado las redes sociales con variopintas fotos, a la falta de claridad ambiental, mas propia de nuestros septiembres, se ha añadido la aparición de una manta de barro que lo ha cubierto todo, hasta el punto de haber terminado con las existencias de hidrolimpiadoras en la provincia, y lo que queda.

Sin embargo, todo el polvo llovido en plena cuaresma, transformado en barro, no ha sido capaz de ocultar lo sucedido en estos días, haciéndonos reflexionar en que igual deberíamos dejar de mirarnos en otras ciudades, para ser mas nosotros mismos, marcar nuestra propia ruta como ciudad mediterránea moderna, y dejar de apuntarnos a todo lo que sale, llevemos cartas o no, dejar de ir como pollo sin cabeza, que ya solo nos queda pedir un circuito de Formula 1 en Los Montes, aprovechando las tribunas de la Semana Santa, aunque mejor no dar ideas.

Para empezar, la ciudad que pretendía ser la sede de la Copa América de Vela, a las primeras de cambio se ha quedado fuera. Competíamos con Barcelona, esa ciudad a la que según algunos ya estábamos alcanzando y poco menos que superando en sus indicadores de calidad urbana. ¿Se acuerdan? ¡Pues zas! La primera en la frente. Ahora con impostura de atónitos, nos preguntamos que nos ha faltado, con lo bien que hacemos los espetos y recibimos a los cruceristas hasta el punto de convertir el centro histórico en escaparate… El alcalde dice que por ciudad ganábamos, que el problema es el puerto, el muelle. Siempre la responsabilidad de otro, siempre, nunca autocritica tras un cuarto de siglo en el machito. Ya no se desperdicia oportunidad para hacer el ridículo, pero todos sabemos que el problema real es que no existe estrategia de ciudad, y ahí nos han ganado por goleada, por mas que nos empeñemos en el día a día a mirarnos el ombligo, y querer buscar excusas simplistas y siempre ajenas.

No existe estrategia de ciudad cuando se pretende conseguir ser la sede de la Expo del 27 con el lema de la sostenibilidad urbana, y pone vallas a sus propios ciudadanos segregando espacio publico para uso privado. Y permite que expulsen a vecinos que llevan toda su vida viviendo en domicilios humildes sea en el Perchel o en Santa Julia. Y siendo consciente de que necesita mas sombra en algunas de sus plazas absolutamente selladas con hormigón y cemento, en vez de plantar arboles, que, por cierto, sí que luchan contra el cambio climático, planta pérgolas metálicas. Primero en la mismísima Alameda, ahora en la explanada de Santo Domingo. Apergolando la ciudad, en esa mala traducción de la necesidad de crear espacios de sombra mediante la creación de infraestructuras verdes, pero no metálicas y con tornillos, sino de madera y con raíces: se llaman arboles. Otro regalito mas del ayuntamiento a sus ciudadanos.

Ya solo nos queda pedir un circuito de Formula 1 con las tribunas de Semana Santa

Y es que el proceso de pergolización de nuestra ciudad es otro de nuestros identificadores, que quizá deberíamos ubicar entre el limón cascarúo y la biznaga, pero desde luego como otro despropósito más de esta ciudad que ya se mueve a golpe de protestas ciudadanas en el portal change.org en vez de por acierto de sus gestores políticos. Es difícil imaginar alguna calle del centro histórico de Málaga sin una puñetera pérgola, insisto, tanto o más como con árboles. Pero pretendemos ser la ciudad sostenible en la expo del 27…con la mitad de las zonas verdes por habitante, respecto a los niveles recomendados por la UE. Eso no lo ha tapado el barro.

Insensibilidad al elegir un sitio emblemático como idóneo para colocar una estructura metálica, que supuestamente puede hacer las veces de umbráculo, pero despreocupándose del carácter simbólico, cultural e histórico artístico, por tanto, patrimonial, de esa precisa ubicación. Pero también, de unas instituciones que miran para otro lado, una vez mas. La gobernanza ya tal…, como decía el otro, y de la misma manera, con similares formas con las que son capaces de alegar contra la declaración de la farola como BIC, sin descomponer la figura, revientan las señas de identidad del paisaje cultural colocando un gran mamotreto en mitad de la bahía. Y lo que llega a ser surrealista; que acusen a la ciudadanía de que no estamos al loro con las exposiciones públicas de los proyectos municipales.

Solo cabe pensar que la pérgola va de equipamiento de serie del otro mamotreto colocado al otro lado del río, con el que hará juego, y al que habrá que rendir suficiente tributo y agradecimiento…porque va firmado por Moneo, como si Moneo no hubiera tenido ninguna moneada a lo largo de su trayectoria. Catetez y falta de sentido común. Y de esos polvos, estos lodos, porque ahora Cultura, insta al Ayuntamiento para que quite la pérgola, que se ha pagado con fondos europeos…Y ante esto, solo cabe preguntarse si aquí hay alguien a los mandos. Tela marinera…