El precio real de los préstamos rápidos

Los préstamos rápidos forman parte de la categoría de productos financieros que rápidamente han ganado popularidad en el mercado de préstamos. Las instituciones financieras no bancarias (IFNB)también han tenido éxito gracias a la amplia gama de productos financieros que ofrecen y la posibilidad de otorgar el dinero casi instantáneamente. Los que solicitan productos financieros en IFNB son tanto hombres como mujeres, jóvenes y personas mayores, ya que existen préstamos rápidos para cada adulto con ingresos estables.

Las personas que han oído hablar de los préstamos rápidos probablemente estén familiarizadas con términos como intereses y costo total del préstamo. Sin embargo, no todo el mundo sabe exactamente qué cubren estos términos. En situaciones imprevistas, cuando la necesidad de dinero es urgente, se suelen tomar decisiones apresuradas, pero es en estas situaciones donde hay que tener cuidado de no elegir préstamos que, más allá de ayudar a resolver la situación, puedan traducirse en terminar en un registro de morosidad. Para asegurarse de encontrar la mejor oferta, siempre se deben comparar los productos financieros disponibles. Este proceso no debe ser complicado ni agotador, porque se puede hacer desde plataformas de comparación de préstamos en línea como Moneezy.

Los préstamos rápidos se diferencian de los préstamos bancarios ordinarios en varios aspectos. Primero, la mayoría de los préstamos rápidos son otorgados por instituciones financieras no bancarias. Estos créditos son mucho más fáciles de obtener, lo que permite solicitarlos a través de Internet y dispositivos móviles. Pueden postularse personas con un ingreso mínimo económico y personas con un puntaje crediticio bajo, por lo que los requisitos son, definitivamente, más flexibles que los impuestos por los bancos. El gran argumento en contra de los préstamos rápidos son las tasas de interés, que son, por supuesto, mucho más altas que las tasas de los préstamos bancarios, ya quela flexibilidad, accesibilidad y falta de garantías se compensa de esta manera.

Sin embargo, hay anuncios que promocionan préstamos rápidos con un interés del 0%. ¿Es posible que un préstamo no bancario sea más económico que un préstamo bancario?

La verdad es que es posible obtener un préstamo rápido sin pagar intereses, pero estos anuncios, generalmente, no mencionan las tarifas adicionales. Puede ser una tarifa de análisis de archivos, una tarifa de apertura o administración de la cuenta, una tarifa de modificación/extensión de contrato y muchas otras más. De modo que los intereses no se eliminan, solo se reemplazan, y el costo total del préstamo se vuelve mucho más alto.

Aquí es donde entra en juego la tasa de interés anual efectiva(TAE), que es el costo anual total de un préstamo. Esta incluye: el monto prestado, los intereses, el período de amortización, las comisiones y otros costos asociados con el préstamo, pero no incluye los posibles intereses de penalización. A la hora de comparar préstamos, lo mejor es analizar el valor de la TAE de las diferentes ofertas, por la misma cantidad de dinero y el mismo plazo de amortización. Esta es la única forma de obtener una buena descripción general de las ofertas disponibles.

Si la decisión de tomar un préstamo ya está tomada, antes de firmar, es importante verificar nuevamente el valor de la TAE, asegurarse de haber leído los términos y condiciones y, si es necesario, comunicarse con el prestamista si hay dudas. De esta forma se tendrá la certeza de haber tomado una decisión informada y de haber contratado el préstamo adecuado