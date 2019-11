Las dos preocupaciones con las que el PP va a las urnas el 10N: la crisis económica y el independentismo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que el PP va a las urnas este próximo 10N con "dos grandes preocupaciones, miedos", que son la crisis económica y el independentismo catalán.

En un acto de fin de campaña del PP en Marbella ha reconocido estar “observando” una “desaceleración económica, caída de inversión extranjera, se destruye empleo, no se crea trabajo”, que todavía no sufre Andalucía, ha puntualizado.

“Me recuerda a la época de Zapatero, que se perdieron miles de puestos de trabajo, en la que miles de familias perdieron todo y esas sensaciones empiezo a verlas”, ha dicho.

A su juicio, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, “no parece que sea la mejor persona, el mejor equipo para levantar la economía de España”.

Su “segunda sensación de amargor, preocupación” es el independentismo catalán, sobre el que Moreno ha dicho que “una minoría que está destrozando una comunidad y que está marginando a los catalanes que no piensan como ellos”.

“A mí no me da seguridad un presidente como Sánchez que no responde a la pregunta de si va a pactar o no con los independentistas, cuando no es capaz de definir qué es un Estado”, ha añadido.

En este sentido ha afirmado que "aquí la única nación que hay se llama España y no sentimos muy orgullosos de nuestros símbolos, de nuestro himno y bandera, de una de las naciones más antigua de Europa”.

Gestión del Gobierno andaluz

Sobre la gestión que está llevando a cabo en Andalucía, el presidente andaluz ha dicho que “a diario nos ponen palos en las ruedas” por parte del miembros del PSOE que desean que “fracasemos”, pero ha insistido en que seguirán realizando “reformas” con “sentido común y diálogo”.

“Nos quedan mucho por hacer” ha augurado Moreno que ha detalles como que el 80% de los autónomos que se han creado en España son de Andalucía y que mientras que en España las inversiones extranjeras han caído un 82%, en Andalucía no han caído, y por el contrario, han subido un 9,8%.

Ha destacado que actualmente Andalucía es la segunda comunidad en exportación en bienes y servicios por debajo de Madrid y ha explicado que "esto no es consecuencia de una varita mágica sino es consecuencia de trabajo, gestión, confianza y credibilidad” y que "en materia de eficacia, crear empleo y gestionar somos una garantía para España”.

Por su parte el el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha manifestado que tiene “sensaciones muy buenas” como el viernes antes de las autonómicas en las que se nombró como presidente andaluz a Juanma Moreno.

Asimismo, ha dicho que “veremos a ver la sorpresa que se puede llevar el próximo domingo Pedro Sánchez”.

En referencia a Vox, Bendodo ha declarado que el himno y la bandera de España “no es patrimonio de ningún partido” y que “sólo una forma de votar al Partido Popular es votando al Partido Popular, a Pablo Casado”.

Según Bendodo, Pedro Sánchez “sumará con los que quieren romper España, los independentistas”, mientras que la otra parte, en alusión a Pablo Casado, está “testada, funciona” como es en el caso de Andalucía, ha añadido.

“La suma de PP, Ciudadanos y Vox, está funcionando, y es un modelo de buena gestión, entendimiento y buena economía que Casado quiere llevar al Gobierno central”, ha insistido el dirigente popular, que ha señalado que “se juegan en estos dos partidos no hay otra cosa, no hay más”.