La presidenta de la Audiencia insta a aplicar "totalmente" el Pacto de Violencia de Género y "no recortar"

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García Ortiz, ha destacado la importancia de que el Pacto de Estado de Violencia de Género "sea efectivo y se aplique totalmente", para lo que apuesta por "no recortar economía y no escatimar esfuerzos en esta materia", incidiendo en que dicha iniciativa "se está poniendo en marcha pero no hay que dejar de implementarlo y hacerlo eficaz en todos sus extremos".

"Es muy importante que no se le quiera restar visibilidad a la violencia de género como tal, que se refuercen las medidas de protección y apoyo a las mujeres desde las instituciones y desde la sociedad en general, que no haya recortes económicos en esta materia y que se apliquen realmente las leyes que existen", ha manifestado García.

Al respecto, la magistrada ha indicado que los refuerzos incluidos en ese Pacto de Estado para los juzgados de violencia de género y en las audiencias "se están aplicando y conservo la esperanza de que esto no se reduzca".

Ha precisado que la violencia de género "no se puede combatir solo desde la represión penal, que llega a castigar, pero la prevención tiene que ser a nivel social y se tiene que luchar contra la desigualdad, donde está el origen de la violencia de género". Por eso, ha apuntado, la Ley Integral sobre la Violencia contra la Mujer "implica una educación, una publicidad, unos medios económicos, una sanidad; implica muchas cosas".

García ha señalado que "a veces queremos aplicar a la violencia de género unos cánones distintos a otra delincuencia, pero no podemos perseguir todo porque no tenemos conocimiento de todo, algunas mujeres no denuncian, la garantías constitucionales de los acusados son iguales para todos", apuntando que "no quiebra la necesidad de esa ley integral, de esos juzgados y de esas medidas de protección el hecho de que siga habiendo casos".

Respecto a los delitos de agresión o abusos sexual, ha indicado que "se debería modificar la terminología y la regulación de dichos delitos, a lo mejor englobando en un término violación más general tanto esas agresiones sexuales donde se incluye la violencia y la intimidación como otros casos igualmente graves", aunque ha recordado que hay un grupo de expertos que ya trabaja en ello.