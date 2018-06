El presunto yihadista detenido en Estepona: "No iba a hacer nada malo"

El danés Ahmed Samsam, detenido el 30 de junio del año pasado en Estepona después de haber combatido en Siria entre 2012 y 2015 declaró ayer en el juicio que en España "no iba a hacer nada malo" y que solo estaba de paso de vacaciones ya que su destino era Marruecos para ver a un amigo. La fiscal ha pedido ocho años de prisión y diez de libertad vigilada por integración en la organización terrorista Dáesh para Ahmed Samsam, danés de padres sirios, que tuvieron que abandonar su país en los 80 por la persecución política que "sufrieron por parte del padre del actual dictador, Bashar al Assad", ha comentado el abogado defensor, que ha pedido su absolución.

En su informe la representante del Ministerio Público ha señalado que los movimientos que el acusado realizó en la Costa del Sol los días anteriores a ser arrestado tenían "mala pinta" y ha apostillado: "No sabemos si iba a atentar en España, en Marruecos o en otro lugar pero se abortó esa posibilidad". Por su parte el abogado defensor ha pedido su absolución ya que a su juicio no se ha demostrado la pertenencia de su cliente al Dáesh y ha recordado que, según manifestó el acusado, estuvo en Siria en una brigada que luchaba "contra el dictador Bashar al Assad pero no en el Dáesh". El acusado ha hecho uso a su derecho a la última palabra y ha recalcado: "Estuve en Siria luchando por mi gente pero nunca con el Estado Islámico o con otros grupos terroristas ya que mi objetivo era democrático, multicultural y de diversidad para que se escuche la voz del pueblo sin que importe el color, el dinero, ser rico o pobre, ni la religión".

Por su parte, la fiscal María Antonia Sanz concluyó que no ha visto "nunca" una integración en organización terrorista más clara y más activa que la suya y que el tribunal tendría que olvidarse de todo lo ocurrido durante los tres días que ha durado el juicio para poder absolverle.