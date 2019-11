La Fiscalía pide 12 años de prisión para un hombre por intentar asfixiar a su mujer con un cuerda

Un hombre se enfrenta a una petición fiscal de doce años y seis meses de prisión por intentar asfixiar a su mujer con una cuerda de tender la ropa tras recriminarle que había tirado unas cosas a la basura y advertirle que "antes te vas tú que las cosas".

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Málaga y durante el mismo el procesado, acusado de tentativa de homicidio, malos tratos sobre la mujer y maltrato en el ámbito doméstico, se ha acogido a su derecho de no declarar.

El encausado ya fue condenado por lesiones leves sobre su mujer en 2004 y, posteriormente, en 2009 volvió a ser condenado por malos tratos habituales, un delito leve sobre la mujer y amenazas, que le hizo ingresar en prisión, aunque al salir del centro penitenciario volvió a reanudar la relación con su esposa.

El fiscal ha mantenido que después de reanudar la convivencia, el encausado volvió a tratarla de forma despreciativa y degradante, con comentarios racistas por su origen marroquí, y además la empujaba, zarandeaba y amenazaba de muerte de manera habitual.

El ministerio público ha afirmado que también realizaba conductas de control y aislamiento a su pareja, le quitaba el móvil y no le permitía controlar el dinero.

El acusado niega los hechos y a través de su abogada ha pedido la libre absolución

El 27 de marzo de 2017, sobre las 21:30, tras llegar al domicilio familiar recriminó a su mujer que hubiera tirado algunas cosas a la basura, cogió de la terraza una cuerda de tender de unos dos metros y se fue hacia ella que estaba sentada en el sofá del salón.

A continuación, y sin darle a ella tiempo de reacción, la intento asfixiar tras darle tres vueltas a la cuerda. Su hija, de 17 años, intentó ayudarla y pidió ayuda a los vecinos, que avisaron a las Policía, tras lo que el agresor huyó.

La mujer sufrió lesiones en el cuello, una esquimosis en cara lateral, con rotura de los vasos cardiovasculares, lesiones compatibles con un intento de asfixia pese a que el acusado niega los hechos a través de su abogada que ha pedido la libre absolución.

La mujer y la hija han retirado la acusación particular y esta mañana se han acogido a su derecho de no declarar, pero el ministerio público ha destacado que hay suficiente prueba de cargo y que la mujer sufrió maltrato psíquico y físico.

La defensa ha subrayado que no hay elementos probatorios y ha subrayado que la mujer y la hija han retirado la acusación y no tienen ningún tipo de temor ya que está gravemente enfermo y no ha quebrado la orden de alejamiento desde que está en libertad condicional.

Por su parte, el fiscal ha pedido que además de la pena de prisión no pueda aproximarse al domicilio de su mujer, lugar de trabajo o lugar donde se encuentre su esposa durante dieciocho años.