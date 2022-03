Instan a no dejar escapar a profesionales del SAS en Málaga cuyo contrato acaba en mayo

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) no renovó a finales de octubre pasado a unos 8.000 profesionales de los 20.000 que tenía contratados en la comunidad entre todas las categorías. Un par de meses después –en la sexta ola de la pandemia– no encontraba médicos ni enfermeros para contratar. No había en bolsa.

Paradójicamente, el Instituto Catalán de Salud, había fichado a unos 600 de esos enfermeros a los que el SAS no había renovado el contrato unas semanas antes. Estos profesionales son solo un ejemplo de la fuga que se produce hacia otras comunidades autónomas y la sanidad privada pese a que el sistema público sufre déficit de personal.

De ahí que sindicatos y profesionales insten al SAS a no cometer dos veces el mismo error y “no dejar escapar” a los trabajadores cuyos contratos acaban el próximo 30 de abril. En Andalucía son unos 12.000, de los cuales casi 2.500 corresponden a Málaga (De los 8.000 profesionales que trabajaban en la comunidad y el SAS “dejó escapar”, según los sindicatos, unos 1.500 estaban contratados en la provincia de Málaga).

El portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO en Andalucía, Rafael González, sobre aquella pérdida de finales de octubre por la que los sindicatos se movilizaron durante varias semanas comentó:“La sexta ola nos dio la razón. Las bolsas estaban vacías porque la mayoría de los despedidos [en realidad eran no renovaciones de contrato] se habían buscado la vida”. Se fueron a otras comunidades o a la privada; sobre todo, los sanitarios.

La actual falta de personal disponible está obligando al SAS a contratar fuera de la bolsa. Hay sanitarios españoles que a raíz del Brexit han retornado. “Pero son contratos de mes en mes, totalmente en precario”, asegura González. Para el representante de CCOO, el SAS no puede hacer otra vez la “escabechina” de noviembre pasado. “Y tiene que hacer contratos dignos”, insiste. Recuerda que incluso la sanidad privada, aunque pague salarios inferiores, ofrece contratos de mayor duración. “Los enfermeros que se fueron a Cataluña fueron contratados por un año”, apuntó. Tanto sindicatos como profesionales instan a renovar la totalidad de contratos que vencen a finales de abril. “Hay que renovarlos y fidelizarlos”, insisten.

Para el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, no sólo deben renovarse “todos” los contratos que finalizan el 30 de abril, sino incluso “rescatarse” los que no se renovaron tras su terminación a 31 de octubre pasado. Recordó que, por ejemplo, en la categoría de enfermero hay un “déficit estructural histórico”. De hecho, la provincia es la que tiene la peor ratio de enfermero por habitante de toda España, después de Granada, que es la que cuenta con la menor dotación de todo el territorio nacional.

Para la responsable de Sanidad de UGT Málaga, Carmen Gaona, “no sólo tienen que renovarse todos los contratos que acaban a finales de abril, sino que incluso tiene que haber más contratación” dado que las plantillas están infradotadas. “Pero la Consejería de Salud no está por mejorar la sanidad pública, sino que está por dedicar más dinero a la privada”, opinó. Además, reprochó que la Administración no se siente a negociar con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial diversas cuestiones que están pendientes. Los sindicatos advierten que a finales de abril, cuando acaban esos casi 2.500 contratos en Málaga, el verano estará a la vuelta de la esquina y serán necesarios profesionales para la cobertura estival.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) también pide que se renueven los contratos a la totalidad de los facultativos que terminan dentro de un mes y medio y que se fiche a los residentes de aquellas especialidades que son deficitarias que acaban el próximo mes de mayo. “Pero no con contratos basura, sino con contratos dignos”, aclara el presidente del SMM, Antonio Martín. Además, insiste en que la Administración sanitaria debe incluir compensaciones para las zonas de difícil cobertura. Hay comarcas del interior en donde “no es que no encuentren profesionales para que vayan, es que ni siquiera se quedan los que están”, advirtió Martín.