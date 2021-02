Profesores vacunados contra el Covid en Málaga: "Tenemos que confiar en la ciencia y estar agradecidos"

Un gesto tan rápido y, en apariencia, simple, como el de poner una vacuna, suscita en el caso de la inmunización contra el coronavirus un remolino de sentimientos. Nervios, emoción, alegría, risas, incertidumbre y miedo, todos ellos incluso a la vez. Aunque las dudas eran lo que menos abundaban este martes por la mañana entre los profesores citados en el hospital comarcal de la Axarquía. Han sido los primeros docentes de la provincia de Málaga en recibir la vacuna contra el Covid y la mayoría han ido convencidos de que así, "esto pasará".

Todos los citados son personas de hasta 55 años y están recibiendo el preparado de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. "Hace 10 minutos que me han vacunado y estoy muy contenta", decía Alicia Isla, profesora en el Colegio San José de Vélez-Málaga, mientras esperaba los 15 minutos reglamentarios que, por precaución, deben aguardar antes de marcharse a casa tras recibir la dosis. Para ella, estar allí era motivo de celebración y pedía confiar en la ciencia. "¿En quién vamos a confiar que no sea en los científicos? Ahora mismo esto es en lo que tenemos que intentar concienciar", insiste.

"Yo desde el primer minuto lo tenía claro, pero la gente que tiene alguna duda tiene que pensar que la ciencia ha trabajado exhaustivamente durante un tiempo récord y lo que tenemos es que confiar en ella y estar muy agradecidos y muy contentos de que se esté haciendo hoy aquí esta vacunación masiva", manifestaba esta profesora.

Isla es filóloga inglesa y asegura que en los 31 años que lleva enseñando en dicho centro educativo, nunca había vivido una experiencia "tan excepcional" como la de este curso. Sus alumnos tienen entre 13 y 17 años, y en circunstancias normales suele viajar con ellos a Inglaterra. Esta vez no ha sido posible, pero además de eso, destaca la "tensión" que se respira en alumnos y profesores. "Nos hemos dedicado a dar clases, pero con el hándicap de tener que estar controlando que nuestra situación sea segura. Si dar clase en un aula con 27 niños ya es difícil, imagínate teniendo en cuenta que la distancia sea la correcta y que no haya ningún momento en que pueda haber una trasmisión, porque somos los responsables", explica.

Laura Navas, profesora de Primaria en el colegio Blas Infante de Torre del Mar, tampoco ha tenido dudas. "En ningún momento lo dudé, lo tenía clarísimo desde el principio", aseguraba. Aunque los nervios siempre están ahí: "Nunca es agradable que te pinchen, y por muchos estudios que hayan hecho esto es nuevo".

Como el resto de sus compañeros de profesión, reconoce que el curso está siendo "difícil" en su centro escolar, aunque dice que "hasta ahora lo llevamos bastante bien". "Hemos llegado a febrero con algún positivo aislado, pero sin clases realmente confinadas", explica, precisando que los positivos que han tenido "venían de casa" tras las fiestas navideñas y que no ha habido contagios dentro del colegio, algo que atribuye "al factor suerte" y a que "algo estaremos haciendo bien".

En este mismo centro escolar da clases Eloisa Muñoz Cruzado, también a niños de Primaria. "Es como cualquier otra vacuna", comenta, explicando que en su caso tuvo que consultar a su médico porque es alérgica a los ácaros y al polen, pero el facultativo le indicó que "las alergias ambientales no son incompatibles con la vacuna". "Yo tenía claro que me iba a vacunar, el resto de la gente que haga lo que vea conveniente, pero que se informen y pregunten a sanitarios", sostiene.

María Arévalo, profesora de inglés en el colegio Enrique Ginés de Frigiliana, estaba sorprendida por lo rápido que la habían llamado. "De repente, ayer recibí una llamada de mi centro de salud y mira, ya tengo la vacuna puesta", dice, satisfecha. Tuvo dudas, pero se disiparon pronto: "La verdad que cuando me preguntaron si me la quería poner, en un momento pensé que no... siempre están las dudas, pero mejor ponérsela". Por eso, anima a que "ante la duda, que se vacunen". "No sabemos de qué forma nos va a afectar el virus si lo cogiésemos, y si esto realmente funciona o te puede prevenir de los efectos graves, lo prefiero, porque conozco a personas que se han quedado bastante regular", señala.

Con 26 años, es su cuarto año en la docencia, y más allá de las complejidades que supone tener que controlar que los niños guarden las distancias, asegura que siente pena porque, "acostumbrada a ver a los niños siempre jugando, abrazándote... Es que no te pueden dar ni un abrazo ni tu a ellos". "La verdad es que es triste, duro y te da rabia. Pero pasará", destaca, esperando que el año que viene septiembre sea "lo más normal posible".

También han sido citados para este primer turno de vacunación masiva algunos docentes del CEIP José Luis Villar-Palací, como Chema López, profesor de Primaria y Educación Física. No ocultaba que había llegado al hospital "un poco nervioso", pero decía que una vez allí se había tranquilizado. "Siempre tienes esa incertidumbre de si la habrán probado bastante, de que al ser la de AstraZeneca que se acaba de empezar a poner... pero viendo que otros compañeros vacunados van bien, estoy más tranquilo".

Pese a esto, se muestra convencido de que hay que vacunarse. "Me parece un gesto totalmente solidario y pienso que al inminizarnos la población también estamos beneficiando a otras personas", subraya. "No me lo he pensado en ningún momento", insiste. Como docente, también está viviendo un curso "complicado", aunque da las gracias a los niños que "se están comportando como campeones".

También en el CEIP José Luis Villar-Palací trabaja con niños de sexto de Primaria como docente del Programa de Acompañamiento (PROA Andalucía), José del Cubo. "Vengo decidido porque al final es algo que nos va a ayudar y porque hay que avanzar en la pandemia", afirma. "Es algo por lo que tenemos que pasar todos", concluye.

Fechas para vacunar a docentes en el resto de Málaga

En el hospital de la Axarquía, donde hay dispuestas dos salas de vacunación, el proceso se prolongará durante toda la semana, en horario de mañana y de tarde. Este martes también ha arrancado la campaña en el distrito del Valle del Guadalhorce, donde los profesores han sido llamados para que acudan a los centros de salud de Álora, Coín y Alhaurín de la Torre.

En el distrito Málaga, donde se incluye la capital, las vacunas a docentes se suministrarán a partir de este miércoles, también en centros de salud, según han informado desde la Delegación de Salud. Mientras que en la Serranía de Ronda empezarán el jueves, en el centro de mayores.

En el resto de la provincia todavía no están cerradas las fechas concretas. Fuentes de Salud han explicado que en el distrito sanitario de la Costa del Sol los profesores se van a vacunar en los mismos puntos utilizados para la inmunización de los mayores de 80 años.

Por último, en el Área Sanitaria Norte (Antequera) se instalará un espacio en el hospital de Antequera para la mayor parte de los citados, con la excepción de Mollina, Archidona y Campillos, donde se pondrán las dosis en los centros de salud.