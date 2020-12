Nueva protesta en Málaga contra la orden del SAS que permite recortar derechos laborales

UGT continúa con sus movilizaciones contra la orden del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que permite a las gerencias de los centros recortar derechos laborales -como permisos, vacaciones y licencias- debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia. Las protestas, convocadas sólo por esta central sindical, se realizan en toda la comunidad autónoma. Este martes, se ha llevado a cabo a las 10:30, ante el Hospital Regional.

Las demás organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad -CCOO, CSIF, Sindicato Médico y de Enfermería- desconvocaron las medidas de presión a finales de noviembre. Lo decidieron así porque el SAS introdujo cambios en el texto inicial de la orden que levantó una gran polémica y unión en diversas movilizaciones al personal de los centros sanitarios. Pero UGT acordó mantener sus movilizaciones porque entiende que la única diferencia entre el primer documento y el segundo es que este establece que "se consultará" a la Mesa Sectorial. Para el secretario provincial de la organización sindical, Vicente Sandoval, el texto corregido "maquilla" el anterior, aunque "no lo modifica en lo sustancial".

Esta central sindical sostiene que la nueva orden es "tan arbitraria como la anterior" ya que "por el mero hecho de informar, no se garantiza la protección de los derechos laborales". Desde UGT se sostiene que el cambio "no mejora nada" la situación anterior. Y por eso, la organización ha continuado con las protestas. No obstante, ahora éstas se interrumpen hasta principios del año que viene.

Al final de la concentración, los participantes han rendido un homenaje al enfermero del Hospital Regional fallecido el pasado domingo de forma repentina en su domicilio, Massimo Colombi. Este sanitario era delegado de UGT en el centro sanitario. Los concentrados hicieron un minuto de silencio por su compañero.