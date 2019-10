La protesta de los padres de niños oncológicos del Materno de Málaga llega al Parlamento andaluz

La protesta de los padres de niños oncológicos del Materno Infantil de Málaga, que han reunido en apenas una semana 7.000 firmas para exigir más médicos, ha llegado este jueves al Parlamento andaluz.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha negado que la Junta de Andalucía esté efectuando recortes en el centro hospitalario; de hecho, ha asegurado que la plantilla ha aumentado un tres por ciento.

"En el Materno no ha habido recorte en efectivos, no sólo no ha habido sino que los efectivos medios han crecido en un año casi un tres por ciento, con 47 más", ha manifestado a preguntas de la parlamentaria de Adelante Andalucía por Málaga Vanessa García.

Según Aguirre, "no se puede hablar de recortes cuando la plantilla ha aumentado un tres por ciento". Así, el hospital ha pasado de tener 1.573 efectivos a 1.620, ha puntualizado.

En este sentido, la parlamentaria de Adelante ha criticado que "en menos de un año su gobierno ha conseguido superar la nefasta gestión del PSOE y mira que el reto era difícil". Así, ha recordado que la Junta "tiene convocadas concentraciones a lo largo y ancho de toda Andalucía por los recortes, por la falta de personal sanitario, en Atención Primaria y las madres y padres de niños oncológicos de Málaga lo han denunciado". Incluso, ha agregado, "Basta Ya y su Sindicato Médico están convocando concentraciones".

García ha incidido en la "decepción absoluta" por la situación de la sanidad andaluza y ha criticado que hable del aumento de efectivos "pero no diga que esos contratos son los mismos precarios realizados mes a mes y así juegan con las cifras y dicen que contratan más personal".

"Nos parece muy grave e incluso inhumano, insensible, que las vidas de nuestras hijas se puedan poner en peligro", ha lamentado la parlamentaria, quien ha criticado, además, que se hayan suspendido 300 citas de nefrología infantil por falta de personal. Igualmente ha preguntado a Aguirre "dónde están los contratos de seis meses mínimo".

"Estos recortes duelen en el alma pero los de oncología infantil no tienen calificativo. Esos padres y madres de niños enfermos han bajado a la puerta del hospital a manifestarse en vez de estar con sus hijos", ha enfatizado, al tiempo que ha reclamado a la Junta de Andalucía que dedique el siete por ciento del PIB a la mejora de la sanidad.

Ante esto, el titular andaluz de Salud y Familias ha señalado: "Seamos serios, cifras son amores y no buenas razones". En este sentido, ha enumerado las contrataciones realizadas y ha recordado que este nuevo Gobierno "partía de una situación pésima heredada del PSOE, siendo Andalucía la comunidad autónoma con menos médicos por habitantes, con 233 por cada 100.000".

Oncología

En los mismos términos se ha pronunciado el parlamentario del PSOE por Málaga José Luis Ruiz Espejo, quien ha preguntado específicamente por la situación de la Unidad de Oncología Infantil del Materno y las previsiones de contratación por parte de la Junta de Andalucía.

El consejero ha asegurado que en la Unidad de Oncología Infantil están cubiertos "todos los puestos, con tres médicos especialistas", añadiendo que también hay tres hematólogos. Además, cuenta con dos residentes que han optado por subespecializarse en esta materia.

Aguirre ha recordado que el pasado mes de septiembre este centro puso en marcha tras importantes reformas la planta de Oncohematología Pediátrica, cuya plantilla de enfermería se reforzará. Así, ha defendido que se están adoptando decisiones "muy serias y profundas".

Ruiz Espejo ha considerado que las explicaciones del titular andaluz de Salud "suenan a excusa porque la ola de recortes que había en Andalucía ha llegado a Málaga y, lo peor, a Oncología del Materno Infantil".

"Está afectando a niños y niñas diagnosticados de cáncer, los padres y madres, las familias, son las que han iniciado las movilizaciones en la provincia por, dicen textualmente, el alarmante recorte de personal que atiende a sus hijos. No lo denuncia el PSOE, son las familias", ha aseverado.

Además, ha criticado que de cuatro especialistas en oncología se ha pasado a dos "y sólo se ha renovado a uno que, qué casualidad, acaba el 12 de noviembre, dos días después de las elecciones pero del cuarto médico nada de nada". "Están dando falsas esperanzas a las familias, generando desconfianza", ha lamentado.

Al respecto, el consejero ha reiterado que están "cubiertos los puestos" y ha defendido que la plantilla del SAS ha aumentado en Málaga en más de 700 profesionales en el último año, con 523 profesionales: 168 médicos y 355 profesionales de enfermería.

La plantilla de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud en Málaga ha crecido en 765 trabajadores en el último año y 1.215 desde 2017, lo que supone un 4,4 y un 7,3 por ciento, respectivamente.

En 2017, la plantilla del SAS en Málaga era de 16.738 profesionales frente a los 17.953 actuales. Concretamente en el Hospital Regional, este aumento ha sido de 417 trabajadores desde hace dos años; cuando la plantilla ascendía a 5.943 trabajadores mientras que, en la actualidad, asciende a 6.360.