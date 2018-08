La provincia sufrió un recorte de más de 400 policías y guardias civiles desde el año 2012

Durante los seis últimos años, la provincia ha sufrido una disminución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, ha sido un total de 316 policías nacionales y 105 guardias civiles menos, un descenso de un 9% y un 5% respectivamente. Este hecho, junto a la petición de una reclasificación económica del grupo C al B de agentes de policías pertenecientes a la escala básica, motivó la celebración de una reunión ayer en la sede provincial del PSOE; con la presencia de su secretario general, José Luis Ruiz Espejo; la senadora, Fuentesanta Lima; el diputado del Parlamento, Miguel Ángel Heredia; y la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mariló Valencia.

Desde el partido socialista aseguraron que respaldan al SUP para llevar a cabo una reclasificación económica del grupo C al B de policías pertenecientes a la escala básica. Ruiz Espejo argumentó que esta reivindicación está justificada ya que "se han incrementado los requisitos académicos para acceder a la Policía pero sin embargo dicha exigencia no va acompañada de una mejora en la clasificación económica".

Así, el secretario general del PSOE Málaga añadió que esta subida es "lógica ya que la última que se realizó fue "con el gobierno socialista de Felipe González en 1996 pasando del grupo D al C", por lo que tras 22 años, "ha cambiado la situación de la seguridad, los tipos de delitos y las funciones que realizan los agentes".

Desde el partido, subrayaron las mejoras retributivas relacionadas con la equiparación salarial para la Policía Nacional que llevará a cabo el Gobierno a partir de octubre y que supondrá un gasto de 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.

A nivel provincial, Ruiz Espejo destacó también la puesta en marcha del grupo Roca en la Axarquía con el fin de "perseguir los delitos en el campo que se incorporan en Vélez-Málaga, y además que en el cómputo de toda la provincia se pueda reducir un 20% los robos en el campo", junto a la inclusión de "190 policías nacionales en prácticas en Málaga".

Por su parte, la secretaria general del SUP, Mariló Valencia, argumentó que esta reclamación "es justa ya que no supone ningún gasto para el Estado, sino un incremento en los impuestos de nuestras propias nóminas para cubrir y aumentar la percepción salarial de los compañeros: viudos, huérfanos y para los jubilados". Un total de "1,6 millones de euros".