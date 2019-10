¿Qué cuarentones deben vacunarse contra el sarampión?

Son cuarentones y muchos hasta serán padres. Pero algunos es recomendable que se vacunen contra el sarampión como si fueran niños. El Ministerio de Sanidad ya hace un par de meses aconsejó que las personas nacidas entre 1970 y 1980, sino pasaron la enfermedad ni están vacunadas, se inmunicen. Los pediatras insisten en la importancia de que cumplan esta recomendación por el beneficio personal –para que no sufran una enfermedad que es evitable– y de la comunidad –para que los virus no circulen y no avance esta patología–.

Pero no todos los cuarentones tienen que vacunarse. La Asociación Española de Vacunología aclara que sólo deben inmunizarse los adultos de 40 a 50 años si no han padecido el sarampión –porque si lo han pasado ya les queda inmunidad natural de por vida– o si no se han vacunado contra la enfermedad con dos dosis. Los facultativos explican que si no recuerdan estos extremos, deben preguntar a sus padres. “Mi madre no se acuerda¿Pasa algo si me vacuno y lo he pasado o me había vacunado en la infancia?”, se pregunta Ángel, de 45 años. Los facultativos explican que no pasa nada en ese caso si se vacuna por segunda vez.

La razón de esta recomendación de las autoridades sanitarias y de los especialistas es que se ha detectado en España un incremento de casos en esa franja de edad. El hecho de que el sarampión repunte entre las personas de 40 a 50 años tiene su explicación epidemiológica. Los que nacieron antes de los 70 no necesitan vacunarse porque lo normal es que lo pasaran dado que entonces no había vacuna. Y los que nacieron después de los 80 en general están bien inmunizados porque ya estaba en marcha el calendario vacunal. Pero los que están entre ambos tramos de edad –las personas de entre 40 y 50 años– están expuestos si no pasaron la patología ni se vacunaron en su momento.

En Málaga, antes de la vacuna, había 1.344,5 casos por 100.000 habitantes. En 2017 no hubo ninguno

Recientemente, el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, David Moreno, aclaró a Málaga Hoy:“No es una urgencia porque no hay un brote, pero esas personas deben recordar y preguntar si las vacunaron o si pasaron en sarampión y, en caso negativo, vacunarse”.

Pedro Navarro, pediatra experto en vacunas y miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos, aclara:“No hay motivo de alarma. No es un problema de salud pública”. Pero advierte que aunque en España se considera eliminado el sarampión hay “casos aislados importados”, bien por inmigrantes o por viajeros, y no se puede bajar la guardia porque la patología puede reaparecer. “Estas personas simplemente piden cita y se les vacuna, igual que se vacuna a los niños”, comentó Navarro. Los turnos pueden solicitarse en el centro de salud o a través de Salud Responde (955 54 50 60).

El llamamiento a los nacidos entre 1970 y 1980 que no se hayan vacunado ni hayan pasado la enfermedad para que se inmunicen no sólo importa para su protección personal [inmunidad individual] sino para la colectiva [inmunidad de grupo]. Ésta actúa como un cortafuegos que impide la circulación de los virus.El jefe de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga, Manuel Baca, alerta de un resurgimiento del sarampión sobre todo en países centroeuropeos no sólo por los movimientos antivacunas sino también por cierta dejación de la población producto de que ya la enfermedad ya no se ve por la eficacia de las vacunas.

“Cuando no se conoce la enfermedad, la gente se confía. Pero el sarampión no es banal. Puede causar complicaciones que pueden llevar hasta el fallecimiento”, advierte. Por eso insiste en que las personas nacidas entre 1970 y 1980 que no estén inmunizadas –bien por la vacuna o por haber pasado el sarampión– deben vacunarse. Y también, que los padres deben cumplir y completar con todas sus dosis el calendario vacunal. “El sarampión no es una enfermedad banal y se arregla con un pinchacito”, remarcó. “En estos momentos, el sarampión es una enfermedad excepcional y estamos a tiempo de conseguir que siga siendo excepcional”, concluyó.