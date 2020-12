Una radiografía a pie de calle en Málaga contra la desigualdad

Si antes de la pandemia la desigualdad entre los distintos barrios de Málaga capital era ya amplia todo apunta a que después del Covid-19 la brecha puede haberse agigantado. Pero las ideas o las suposiciones hay que sustentarlas en datos, en estudios pormenorizados que vayan a la raíz de los problemas para que se puedan poner en marcha las medidas necesarias para solucionarlos o, al menos, paliarlos. Este es el objetivo de varios investigadores de la UMA, Ciedes y el OMAU encabezados por el catedrático de Geografía Física José Damián Ruiz Sinoga, la profesora de Estudios Sociales y del Trabajo Elena Bárcena y el profesor de Económicas Julián Molina, entre otros.

“Firmamos un convenio con la Fundación Ciedes en enero para analizar la vulnerabilidad social en Málaga capital, con el objetivo de hacer un mapa, una cartografía sobre distintos índices sociales, económicos o medioambientales. Apareció el Covid-19, se incorporó el OMAU, y decidimos entonces analizar la situación de cada barrio antes y después de la pandemia para ver las posibles desigualdades que hubiera antes y después del virus”, expone Ruiz Sinoga.

Salió una convocatoria competitiva de la Junta de Andalucía financiada con fondos Feder, la UMA planteó este proyecto de investigación y le fue concedida una ayuda de 60.000 euros en julio por espacio de un año, por lo que deberán tener el informe concluido en julio de 2021.

La tarea no es nada sencilla. “La recopilación de datos está costando mucho. Se podría pensar que la información es accesible y transparente pero no lo es, por lo que el mayor esfuerzo está siendo encontrar todos esos datos y homogeneizarlos”, señala Bárcena. “La dificultad del análisis es que hay datos muy heterogéneos. Es un trabajo ingente recopilar los necesarios para poder manipularlos y sacar conclusiones”, añade Molina, quien detalla, por ejemplo, que “es curioso que la gente saca todos los días conclusiones sin tener ni siquiera datos”. “Se dice que la movilidad y la vida social es lo que genera más contagios de coronavirus pero queremos ver si eso es realmente cierto porque hay muchos contagios de Covid-19 que no están explicados”, resalta el profesor de Económicas.

Entre esos datos se incluyen los sanitarios, los de empleo, los Ertes, los de movilidad de la Dirección General de Tráfico, los de los servicios sociales del Ayuntamiento, etcétera. “Queremos ver cómo se expande el coronavirus y a qué zonas les está afectando más. Se piensa que pudo empezar por los barrios más pobres porque la reducida dimensión de las viviendas dificulta el aislamiento, pero queremos ver si esa suposición es real o no”, dice Bárcena.

“Venimos de una crisis anterior donde la desigualdad aumentó de forma brutal y estudiamos si va a abrirse más esa brecha por la incidencia del coronavirus”, comenta Molina. “La idea es que haya inclusión y que nadie se quede atrás”, prosigue Ruiz Sinoga. En verano de 2021 se conocerá el resultado y, lo que es más importante, las medidas a tomar.