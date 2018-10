"Si realmente hay vocación de confluencia habrá que reflejarlo"

-usted llegó al Ayuntamiento desde el ámbito del activismo social, ¿qué balance hace de este tiempo en política institucional?

-Era un reto bastante difícil, porque somos personas que venimos todas de fuera de la institución, en una confluencia ciudadana, a las que sí nos interesaba la política y lo que pasaba en la ciudad. Creo que hemos superado el reto en cuanto a conocimiento de la institución, saber de su funcionamiento y sus deficiencias.

-¿Qué ha aportado Málaga Ahora a la gestión municipal?

-Por un lado, hacia dentro, transparencia, mejores formas y más rigurosidad en el cumplimiento de la ley. Hemos podido intervenir en aspectos muchas veces no muy llamativos, pero que tienen que ver con el buen hacer en la política, que es lo que permite que una institución funcione mejor y sea más responsable. Y hacia fuera, además de muchas propuestas de políticas feministas, de vivienda, turismo... En general, hemos aportado otro análisis de la ciudad, acompañado de muchos informes. La visión de otro modelo de ciudad, el cuestionar las cosas, de no tener siempre una política triunfalista porque las políticas triunfalistas ocultan los problemas a veces, y Málaga es una ciudad todavía con importantes problemas que tienen que ver con las rentas y la vivienda. Y luego, creemos que hemos trabajado por el camino de la ética, hemos tenido ciertos problemas internos, los hemos solventado como creemos que se debe hacer y hemos exigido también que los demás sean transparentes.

-¿Algún logro en concreto del que se sientan orgullosos?

-Los protocolos de actuación ante los desahucios y los alojamientos temporales de emergencia, que son para que familias desahuciadas se pudieran realojar en viviendas municipales. Aunque aún hay pocas.

-¿Cómo está el clima interno en Málaga Ahora después las tensiones y las denuncias cruzadas con el concejal Juan José Espinosa?

-Bien, lo bueno que nosotros notamos es que, a pesar de que ese momento ha sido complicado y difícil, había que asumirlo con capacidad consecuente, y no hemos dejado de trabajar en ningún momento. Hemos seguido una línea coherente de hacer una oposición responsable. Y de aquí a las elecciones vamos a seguir trabajando porque quedan muchos meses. Hemos criticado mucho eso de los políticos siempre en campaña y nosotros ahora no vamos a hacer lo mismo.

-¿Ysabel Torralbo, personalmente, tiene aspiraciones de seguir en política?

-A ver, de seguir en política sí, porque ya estaba antes a nivel de calle. En política institucional, pues como esto es un proyecto colectivo dependerá del proceso que estamos llevando a cabo. Lo que una quiera hacer no tiene valor para mí si no va apoyado de un colectivo.

-¿Pero tampoco lo descarta?

-No, en absoluto, no lo descarto. Pero son decisiones que como afectan tanto a una generalidad, ¿de qué sirve lo que yo quiera personalmente? Parece que es que no quiero decirlo, pero es que yo creo en los proyectos colectivos y tengo claro que mis decisiones pasan por ahí.

-¿Se presentará entonces a las primarias de Málaga Ahora?

-Si Málaga Ahora decide seguir adelante creo que sí, que es posible que me presente. Ahora mismo no tengo ningún obstáculo.

-¿Se va a unir Málaga Ahora a la confluencia de IU y Podemos? Porque ellos han hecho un llamamiento para que participe.

-Bueno, han hecho una rueda de prensa más que un llamamiento, porque los llamamientos te llegan y en las ruedas de prensa lees noticias que dicen cosas. Nosotros siempre hemos tenido la vocación de confluencia, pero distinguimos entre confluencia y coalición, ahora mismo lo que vemos es que presentan una coalición. Si realmente hay una vocación de confluencia habrá que reflejarlo. Y reflejarlo en las formas también. A partir de ahí estamos en un punto cero y es posible. Y segundo, tenemos muchas cercanías en el programa, pero el código ético y el proceso también son importantes, y ahí vemos que puede haber un problema por la imputación que tiene Juanjo Espinosa, que fue concejal de Málaga Ahora.

-Entiendo que no se han puesto en contacto con Málaga Ahora y que, en principio, las formas no han gusto mucho.

-Entiendes bien. Lo decimos claro, nosotros tenemos vocación de confluencia pero ellos (Podemos e IU) no están aparentándolo de momento mucho.

-¿Qué condiciones se tienen que dar para dar el sí a esa unión?

-Primero cumplir el código ético y no tener en sus listas a personas que puedan estar imputadas. El código ético no es algo que esté para presumir sino para cumplirlo, y a veces es muy difícil. Y segundo hacer unas primarias abiertas en un espacio de confluencia ciudadana que sea mucho más que una coalición de partidos. Es decir, abandonar los aparatos y dejar que las personas decidan sobre el camino que hay que llevar, y no tantos despachos sino asambleas y trabajo de calle.

-Resulta curioso que en el último pleno el equipo de gobierno se apoyara en ustedes para no eliminar las plusvalías, como pedía el PSOE.

-No fue así. Nosotros ya se lo advertimos (al PSOE) que no estábamos de acuerdo con eliminar prácticamente el impuesto, si quieren hacer eso que le pidan al Gobierno central que lo elimine que es el que lo tiene que regular. Y si queremos crear bonificaciones, vamos a hacerlo con sentido común: Capacidad económica y progresión fiscal, es decir, paga más quien más tiene. El impuesto existe, lo que no queremos es que pague la gente que no tiene recursos. Nosotros pedimos, primero, eliminar el requisito de la convivencia porque crea discriminación, y después establecer una progresividad fiscal. Y lo que dijimos fue, vamos a sentarnos y ver cómo las ajustamos.

-¿Qué prioridades debe recoger el Presupuesto para 2019?

-Políticas sociales, medioambientales, de igualdad y contra la violencia machista y vivienda, son los ejes fundamentales. Para mejorar el saneamiento, el cableado eléctrico, seguir trabajando en el tema de la tasa turística, mejorar las viviendas para emergencias, que se respete el 30% de VPO. Y y proponemos el estudio de una renta complementaria para personas sin recursos, que puede ser en dinero o en especias.

-En Limasa, ¿ve posible una solución antes de que acabe la legislatura?

-Si quiere el alcalde se puede. La verdad es que nos dan poca información, eso te hace desconfiar del ritmo. No sé si quiere aguantarlo y esperar a ver qué pasa en las elecciones o va a hacerlo.

-¿Confía en que el compromiso por la municipalización es real?

-Sí que veo cierto convencimiento de que es el mejor camino, de que el alcalde está convencido. Pero me parece que están jugando con los intereses generales en vista de sus propios intereses partidistas, y que se está tomando calma para ver qué pasa en las elecciones y ver si tiene una situación más libre.

-¿Ve factible un nuevo mandato completo de De la Torre?

-Él se ve. Yo no voy a dejar de reconocer que el alcalde lleva muchos años y ahí sigue, pero sí que es cierto que relevo va necesitando ya. Pero el problema que veo es que lo que hay detrás tampoco es que a él mismo le guste mucho. Además es una persona que ha desarrollado toda su trayectoria en puestos de responsabilidad que difícilmente podrá retirarse.