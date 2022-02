Renovar las renovables, y ya

Hay debates envenenados que pueden convertir una esperanza en una decepción, y es lo que sucede con el vinculado a la generación y uso de la energía, y para comprobarlo solo basta con mirar el precio del recibo periódico que abonamos a tal o cual compañía eléctrica. Tampoco esta es una cuestión simple, dado que afecta a otras, como el abastecimiento de recursos hídricos, habida cuenta de que ante la actual situación de posible desabastecimiento de agua, la desalación de agua marina que podría ser una hipotética solución de emergencia, es muy costosa debido precisamente al elevado consumo energético.

Así que el problema genera unas sinergias dignas de consideración. Ante eso, parece que, dadas nuestras condiciones geográficas de ubicación, orografía y latitud, tenemos especial potencialidad hacia energías alternativas tales como la fotovoltaica o la eólica. Sin embargo, se ha desarrollado en los últimos tiempos una corriente mediante la cual pareciera que se rechaza su implantación, cuando en realidad lo que se está en contra es de la instalación de grandes plantas fotovoltaicas. De hecho, el Pleno del Ayuntamiento de Ronda aprobó el pasado viernes una propuesta para pedir al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que no se declaren de interés general proyectos de plantas fotovoltaicas o de las líneas de alta tensión que suelen llevar aparejados sin la aprobación del Consistorio rondeño.

A esa petición se ha llegado tras la preocupación creada en la ciudadanía, por el impacto que consideran que tendría la llegada a la Serranía de este tipo de grandes instalaciones industriales y el daño al medio ambiente que creen que puede ocasionar su instalación. Con sus tiras y aflojas, puesto que muchos vecinos se marcharon al no permitirse su intervención durante el debate, por lo que estas se relegaron a una vez finalizado el debate político.

Un movimiento vecinal acaba de constituir una plataforma que reclama una lucha contundente

El rechazo a la llegada de este tipo de proyectos fue unánime, convirtiéndolos, incluso en arma arrojadiza entre los asistentes al pleno. De los 23 proyectos presentados hasta el momento, tan solo habría obtenido la compatibilidad urbanística, –a pesar de las alegaciones presentadas al considerar que provocaría en fuerte impacto sobre una zona de alto valor ecológico–, una línea de alta tensión proveniente de Cañete la Real y que pasaría por Cuevas del Becerro y Ronda hasta la futura subestación eléctrica proyectada por Adif para dar servicio a la línea de ferrocarril entre Bobadilla y Algeciras.

Sin embargo, y aunque parezca un contrasentido, hemos de apostar por las energías limpias y también renovables, porque, aunque todas son energías sostenibles, que una energía sea renovable no implica que sea limpia, y que una energía sea limpia no implica que sea renovable. De ahí que cuando queremos referirnos a energías no contaminantes e ilimitadas, lo mejor es hablar de “energías limpias y renovables”.

Estas son la mejor alternativa a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, pues solucionan los dos graves inconvenientes que presentan estas. Entre las energías que tienen las grandes ventajas de ser verdes, renovables y sobre todo, accesibles dada nuestra situación geográfica y latitudinal, se encuentra la solar, que tiene un gran potencial en el desarrollo del autoconsumo eléctrico, que puede ser tanto fotovoltaica, obtenida mediante la instalación de paneles solares que transforman la energía del sol en energía eléctrica, o térmica, cuando los paneles no convierten la energía del sol en energía eléctrica, sino en energía térmica, que se usa para la calefacción o el agua caliente; la eólica, obtenida mediante molinos, cuyas palas generan energía eléctrica al ser movidas por el viento, y la hidráulica, que aprovecha la fuerza del agua y se obtiene con turbinas hidráulicas, como sucede en el complejo de embalses del Guadalhorce. Cualquiera de estas 3, además de ser verdes y renovables, no corren riesgo de agotamiento, por razones obvias, y son alternativa como mecanismos de adaptación al cambio climático.

El tema posee una elevada sensibilidad social y, de hecho, un movimiento vecinal acaba de constituir una plataforma de afectados que reclama a los ayuntamientos una lucha más contundente y activa contra este tipo de proyectos, hasta el punto, que los particulares también están interponiendo alegaciones para tratar de frenarlos. Mientras los municipios en los que se pretenden instalar grandes plantas fotovoltaicas mantienen su lucha particular contra estos proyectos, existe unanimidad entre los ayuntamientos afectados Gaucín, Benarrabá, Benalauría, Jimera de Líbar, Benaladid, Algatocín, Ronda o Cuevas del Becerro contra la gran línea de alta tensión que pretende cruzar toda la Serranía de Ronda hasta llegar al Campo de Gibraltar destinada a dar servicio a las plantas, al considerar que pueden ocasionar un fuerte impacto ambiental en una comarca que tiene en la naturaleza y el paisaje su gran atractivo, con dos parque naturales, Grazalema y Los Alcornocales, y el recién creado Parque Nacional Sierra de las Nieves. El problema ya afecta a la provincia de Málaga, puesto que casos similares suceden en otras comarcas como en la Vega de Antequera, la Axarquía, o el Valle del Guadalhorce.

La clave no está por tanto en el hecho de asumir este tipo de energía como idónea, va de suyo, sino en el rechazo absoluto ante los mecanismos que se están llevando a cabo para la puesta en marcha de grandes plantas fotovoltaicas, que, a modo de gran pelotazo, pretenden alicatar los montes, sellar el territorio, y causar un extraordinario impacto ambiental en unas áreas de muy elevado valor ecológico, de ahí el acertado lema de “Renovables sí, pero no así”. Y precisamente por eso, debiera redactarse en la Provincia de Málaga, un Plan Director de Fotovoltaicas, para determinar una estrategia decidida hacia el uso de este tipo de energías alternativas, pero que sea respetuosa con nuestro preciado entorno natural, y no a cualquier precio, básicamente porque no tenemos una provincia B, y de no llevar a cabo este plan ejecutivo basado en la ordenación territorial, a poco que nos despistemos, habremos contribuido a crear por acción de unos pocos y omisión del resto, otra gran burbuja de incuestionable impacto ambiental. A tiempo estamos.