¿Es rentable quitar el seguro de vida de la hipoteca del banco?

Los seguros de vida son uno de los instrumentos que permite a las personas gozar de una cierta tranquilidad en el día a día de cara al futuro y lo que pueda ocurrir, habiéndose hecho muy populares durante los tiempos recientes por la gran cantidad de opciones y alternativas que han ido apareciendo para poder disfrutar de uno de ellos. Así mismo, a lo largo del tiempo también han ido haciendo acto de presencia otros modelos de seguros de vida, como aquellos centrados en la hipoteca del hogar, utilizados de manera recurrente por los bancos con el fin de garantizar los pagos de la misma incluso cuando la persona titular falte.

Sin embargo, este último tipo de seguros es también muy interesante para el cliente, dado que permite al mismo contar con la seguridad de que su familia quedará libre de cargas en lo que al crédito hipotecario se refiere si a él le llega a ocurrir algo. Este es uno de los aspectos más valorados a la hora de contratar un seguro de dicha índole, y por lo cual conviene estar al día de las opciones existentes para conseguir un buen seguro de vida hipotecario.

Porque, lejos de los que uno pudiera pensar en un primer momento, no solo es posible contratar estos mediante la propia entidad bancaria, sino que en buena parte de las ocasiones esta no será la mejor opción. ¿Cómo elegir, entonces, un buen seguro de vida hipotecario?

Las plataformas comparadoras, un sinónimo de ahorro

De un tiempo a esta parte han comenzado a adquirir especial relevancia aquellas plataformas y sitios web que hacen las veces de comparador de seguros de vida como Traetupoliza, las cuales permiten al usuario realizar una comparación realista, rápida y en tiempo real de las diferentes opciones existentes en el mercado actual para el seguro concreto que está buscando. En el caso del comparador de seguros de vida del ámbito hipotecario, este da la posibilidad de conseguir un ahorro notable respecto a las condiciones que pueden ser ofrecidas de manera inicial por la entidad bancaria sin renunciar a ninguna de las condiciones.

¿De cuánto es el ahorro del que se puede beneficiar uno? En los mejores casos, puede llegar a superar el 70 % de lo que se encuentra pagando actualmente con el seguro de vida hipotecario del banco. Para ello únicamente habrá que introducir unos datos relativos a la hipoteca (como la edad o el importe del capital asegurado) con el objetivo de que las múltiples aseguradoras con las que trabaja el motor de búsqueda de la citada página web arroje los mejores resultados disponibles y evidencie así la cantidad mensual que uno puede llegar a ahorrarse cambiando la entidad de la que depende su seguro.

Entre las bondades que ofrece este servicio, además, se encuentra una asistencia personal que puede ser solicitada en todo momento y que será de ayuda para completar el proceso de cambio de seguro o solicitar información al respecto. Por motivos evidentes, es una de las facultades que se encuentra mejor valorada entre las personas que quieren dejar atrás su contrato con al entidad financiera.

Un ahorro en casi todos los casos

Los testimonios de las diferentes personas que han ido haciendo uso de este tipo de servicios a lo largo del tiempo lo dejan claro: utilizar un comparador de seguros posibilita conseguir un gran ahorro y mejora en las condiciones del seguro de vida hipotecario, compensando incluso pagar la penalización que en muchas ocasiones impone la entidad bancaria con el fin de retener a un cliente. Sea cual sea la situación particular que uno tenga, consultar las distintas opciones existentes es prácticamente una obligación si no se quiere estar pagando de más durante años sin obtener ningún beneficio adicional a cambio.

En definitiva, no existen razones para no dirigirse –en caso de tener un seguro de vida hipotecario contratado o si se está pensando adquirir uno– a una de estas plataformas comparadoras de servicio e indagar acerca de las mejores opciones existentes para cada caso particular y cuál es la diferencia monetaria respecto a lo ofrecido por la entidad bancaria de cada uno. Solo así será posible seguir contando con todas las facultades que aporta un seguro de vida hipotecario al día a día sin perder por el camino ingentes cantidades de dinero.