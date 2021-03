Las reservas en los hoteles de Málaga están al 15% para Semana Santa

Esta Semana Santa va a ser imposible ver carteles de completo en las recepciones de los hoteles. Esta estampa que tanto hemos disfrutado en Málaga cuando se acercaban las festividades y el buen tiempo está muy lejos de convertirse en una realidad, o así lo ve Luis Callejón, presidente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que ha situado las reservas para estas fechas en torno al 10 y el 15%, “los mismos datos que se vienen dando semanas atrás, no hemos visto más que un pequeño incremento para esta semana, no nos va a dar para salvar los muebles ni para sobrevivir”.

Como un fin de semana o un puente normal, ahora mismo “la mayor afluencia la estamos viendo entre semana porque hay algo de movimiento por necesidades laborales y movimiento de empresas, pero el sector vacacional está en fuera de juego”, sostiene Callejón.

Con estos datos de ocupación, ahora mismo sólo hay un cuarto de los hoteles abiertos en la provincia, muchos de ellos plantean la apertura en junio, pero pasa por que se consiga dar confianza a los turistas, “nuestro cliente necesita tranquilidad, y eso no lo hemos empezado a gestionar”, lamenta el representante de los hoteleros en la costa mientras pide que las administraciones gestionen las ayudas al sector de manera inminente, “la mayoría de los hoteles pequeños no van a poder volver a abrir y los que no tuviesen un buen colchón y hayan gestionado bien esta crisis tampoco van a poder volver a abrir, al menos no como antes de la pandemia. Y, mientras tanto, las ayudas no se ven más allá de los titulares”.

Influye también que el cierre perimetral no permita la movilidad más allá de los límites de la provincia: “Los clientes que tenemos son los que necesitan viajar por obligaciones laborales o de otro tipo y algún turista que a la vuelta de vacaciones tiene tiempo suficiente para hacer cuarentena en casa”.

En esta idea redunda Sergio García, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Andalucía (Aedav-Andalucía), “¿cómo pueden venir los alemanes a Canarias y yo no puedo ir desde Málaga? Habría que pedir explicaciones a Juan Marín, Vicepresidente y Consejero de Turismo, de por qué en Canarias y Baleares han podido acordar un corredor seguro y en Andalucía se ha entendido que la economía no depende únicamente del turismo, ¿en la Costa del Sol de qué dependemos si no es del turismo?”.