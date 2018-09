El alcalde respalda a Pomares y califica de "impecable" la labor en Villas del Arenal

En este sentido, justificó su decisión de delegar su asistencia a la comisión en el gerente de Urbanismo porque cuando se plantea un comisión de este tipo "es porque se quiere aprovechar el tiempo", por lo que se debe hablar "con gente que conoce el tema y quien lo conoce es Cardador". "Es difícil que yo pueda aportar más que Cardador, que es el coordinador y gerente de la gerencia y conoce el tema con mucha más precisión", reiteró. No obstante, para el Pleno, dijo: "trataré de estudiármelo".

A su juicio, la actuación fue correcta, razón por la que no encuentra motivos parea el cese o la dimisión de los ediles Francisco Pomares y Teresa Porras, así como del gerente de Urbanismo, José Cardador. Asimismo, confirmó que será él quien comparecerá en el Pleno extraordinario previsto para el próximo 27 de septiembre, a petición del PSOE, para abordar las denuncias realizadas por varios ex jefes de Urbanismo en la última sesión de la comisión que investiga la gestión municipal ante las irregularidades urbanísticas existentes en la ciudad.

Francisco Pomares, actual concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, seguirá siendo concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda. La polémica generada después de que dos ex jefes de Urbanismo denunciasen la existencia haber sufrido "injerencias políticas" en el desarrollo de su labor no ha abierto crisis alguna en la confianza que sigue teniendo depositada el alcalde, Francisco de la Torre, en el edil. El regidor, frente a las críticas de los grupos de la oposición, alguno de los cuales pedirá formalmente la destitución del edil, cerró filas alrededor de Pomares, llegando a asegurar que la actuación por parte de Urbanismo ante las irregularidades detectadas en la urbanización de Villas del Arenal ha sido "impecable". "Se ha actuado "de una manera impecable, correcta, dentro de la legalidad y gestionando una situación difícil de una cierta crisis que se creó por unas actuaciones en el departamento de disciplina urbanística", explicó.

La figura del edil, en cuestión tras la comisión

La figura del concejal de Ordenación del Territorio está en cuestión desde que en los últimos meses se hayan multiplicado las denuncias sobre la gestión que viene realizando la Gerencia de Urbanismo en materia de disciplina urbanística. Interrogantes acrecentados por las últimas intervenciones de hasta tres ex jefes de Urbanismo poniendo de relieve la existencia de "injerencias políticas" para no actuar ante irregularidades. Entre estos testimonios el de la ex jefa de Disciplina, Teresa Domingo, quien llegó a hablar de un interés por llevar a cabo "un urbanismo a la carta", a lo que se negó. "Estaban exigiendo que cruzara una línea que jamás iba a cruzar, la de la legalidad", dijo.