Ronda de reuniones para revisar el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga

El pacto de gobierno firmado a principios del presente mandato municipal por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por parte del Partido Popular, y Noelia Losada, por parte de Ciudadanos, queda abierto a revisión. Tal y como han confirmado fuentes de ambas formaciones, los dos dirigentes han mantenido este jueves la primera de una serie de reuniones en las que se abordará el estado actual de la coalición de gobierno.

Una alianza afectada en la actualidad por la decisión del regidor de ofrecer al que fuera edil de Ciudadanos Juan Cassá, ya concejal no adscrito, la posibilidad de formar parte del Ejecutivo local, movimiento al que de inicio se opone de manera clara la formación naranja.

Las fuentes informantes no aclaran el contenido del encuentro de este jueves ni si en el mismo se ha abundado en el asunto Cassá. En una pequeña nota de apenas tres párrafos, ambas formaciones precisan que se trata del primero de una serie de encuentros "que irán sucediéndose en los próximos días". Y señalan en el escrito que no será hasta que no concluyan los mismos cuando tanto el PP como Cs hagan pública las conclusiones de los mismos.

Junto a De la Torre han estado presentes en la reunión, celebrada mediante videoconferencia, el coordinador general gerente del Ayuntamiento, Manuel Jiménez, y el director general de Comunicación, Jesús Espino. Losada ha estado acompañada por la secretaria Institucional de Cs Málaga, Teresa Pardo, y el secretario de Comunicación de Cs Málaga y asesor municipal, Alejandro Carballo.

Aunque no han trascendido detalles de lo hablado, parece evidente que el escenario en el que se mueve en este momento el pacto no es el mismo que en el arranque del mandato, cuando Ciudadanos contaba con dos concejales, garantizándole a De la Torre el apoyo suficiente para mantener la mayoría absoluta. La marcha de Cassá ha roto esa aritmética, al punto de que los quince ediles que suman el PP y Cs son los mismos que los del PSOE y Adelante. Una circunstancia que convierte en clave el voto del quien fuera portavoz y candidato de Cs a la Alcaldía en las municipales de 2019.