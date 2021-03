El rider al que un policía de Málaga le cambió la vida

Carlos Alegre, un joven que repartía comida a domicilio, fue fotografiado por un policía local en Málaga mientras estudiaba en la calle bajo la luz de una farola y esperaba su próximo pedido, una imagen con gran repercusión que ha conseguido que una empresa del sector de la automoción le haya contratado.

El madrileño, de 24 años y alumno de la Escuela Mecánica de Motos Andaluza (EMA), estudiaba por las mañanas, iba a clase desde las 15 hasta las 19:30 y desde las 20 horas repartía comida a domicilio. Entre pedido y pedido aprovechaba para estudiar mecánica, su gran pasión, momento que un agente aprovechó para captar y difundir la imagen.

Tras esto, Carlos se hizo popular en las redes sociales y ha sido considerado un ejemplo de constancia y compromiso en un momento en el que se sucedían las manifestaciones en Barcelona para pedir la libertad del rapero Pablo Hasel, en la que algunos jóvenes rompían escaparates y quemaban contenedores.

El chico, apasionado del motor y cuyo sueño es ser mecánico de Moto GP, explica a Efe que esa foto le ha "cambiado bastante la vida" y que está "muy contento", ya que ha sido contratado para trabajar en un concesionario Honda, una de las marcas que más le gustan, en Málaga, donde reside y estudia el madrileño.

Su rutina ha cambiado: ha dejado el puesto de repartidor que tenía para pagarse los estudios y ahora trabaja por las mañanas en "Servihonda", va a clase por las tardes y estudia por las noches, detalla Alegre, que añade que, tras la publicación de la imagen, ha conocido "gente nueva" y está "creando contactos".

Además, explica que un empresario de Alicante que se siente identificado con su caso le ha pagado el último curso en la EMA y que una empresa belga le ha convidado a un circuito de carreras de coches con todos los gastos pagados, lo que es "un sueño hecho realidad" para el joven.

El ocho veces campeón del Mundo de Motociclismo, Marc Márquez, se hizo eco de la noticia y ha invitado a Alegre a acudir a un Gran Premio cuando la covid no sea un problema, lo que es "una pasada" para el joven, que asegura que sería "brutal" asistir a un torneo que se realice fuera de España, aunque "ellos son los que mandan".

Debido a la amplia repercusión, el joven ha matizado a Efe que su situación era "normal" y se ha "exagerado", ya que "si al final quieres conseguir algo tienes que trabajar para ello y sacar tiempo de donde sea", afirma Carlos Alegre, que añade que lo realmente importante es "no perder el tiempo". "Conozco a muchísimas personas como yo, que trabajan y estudian a la vez, y nadie sabe nada de ellos", relata el chico, que opina que los medios de comunicación y sus consumidores no se interesan por ese tipo de personas que son el "ejemplo" de que en la juventud "no todo está perdido".

Carlos afirma que la imagen que se tiene de algunos jóvenes en los últimos tiempos tras las manifestaciones en Barcelona es la de individuos que queman contenedores y roban, por lo que "comprende" la repercusión de una fotografía que muestra "la otra cara de la moneda" de la juventud española, los que "se labran un futuro".

Alegre es uno de los mejores alumnos de la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza –según señalan desde la EMA-, se enteró del eco de la imagen por sus amigos, ya que no tiene redes sociales, y es un modelo de chico humilde y centrado que ha vivido en sus propias carnes el poder de convertirse en viral en internet.