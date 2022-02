Rincón de la Victoria renueva la colaboración con el economato social con 300.000 euros

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación Benéfico Social Rincón del Moral, encargada de gestionar el Economato Social municipal y que tendrá una partida de 300.000 euros. El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), y la concejala delegada del Área de Bienestar Social, Elena Aguilar (Cs), rubricaron el acuerdo junto a la presidenta de la asociación, Inmaculada Concepción Vega Galán. Este nuevo documento cubrirá todas las actuaciones dentro del marco del proyecto para la compra de alimentos en el Economato Social, así como la higiene personal de adultos, niños y niñas, limpieza del hogar y mantenimiento del centro.

En este sentido, el alcalde destacó “el compromiso social de este Ayuntamiento para prestar servicio a todos y cada uno de los vecinos que lo necesiten”. Salado también insistió en “la buena coordinación existente con la Asociación Benéfico Social Rincón del Moral, que atiende semanalmente a más de 90 familias de todo el municipio”.

Por su parte, la segunda Teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social, explicó que “esta renovación del convenio es una muestra clara de que en Rincón de la Victoria no dejamos a ningún vecino y vecina de lado. Sabemos que han sido dos años muy complicados por la pandemia y queremos mantener nuestro apoyo a las personas del municipio que no disponen de recursos suficientes para responder a sus necesidades básicas”. Aguilar también quiso agradecer “a todo el personal que trabaja día a día para sacar adelante el Economato Social y que ayuda a cientos de familias que por circunstancias de la vida no atraviesan por su mejor momento, porque este tipo de servicios pueden ayudarles a seguir adelante”.

El sistema de funcionamiento de Economato Social es la venta de productos de alimentación, higiene y limpieza doméstica, todos ellos de primera necesidad y todos expendidos a precio de coste sin recargo de tipo alguno. El economato atiene a personas o familias previamente acreditadas y valoradas por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Su sede está ubicada en el Pasaje Calafate de La Cala del Moral y cuenta con una superficie de 254,60 metros.