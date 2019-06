De una ruta por la Alcazaba de Málaga al Festival Costa del Soul, planes para este domingo

En el día en que todo malagueño espera la llegada de la medianoche para remojar sus pies en el mar, hay una jornada de planes alternativos o que simplemente pueden servir de aperitivo para la celebración de la Noche de San Juan.

Desde una Ruta por la Alcazaba de Málaga a otra acuática por el río Alaminos, pasando por la última de las jornadas del Festival Costa del Soul, estas son algunas de las actividades que se concentran en la provincia este domingo 23 de junio:

Ruta por la Alcazaba de Málaga

¿Sabias que la diosa fenicia Malac que le da nombre a la ciudad de Málaga tenía su templo en la Alcazaba? Descubre dónde estaba este templo y los restos que quedan en la ruta por la Alcazaba de Málaga que el domingo 23 de junio arrancará a las 17:30 horas.

Conoce una apasionante leyenda árabe, descubre anécdotas, desde la historia más reciente como la del Cristo de los Tres Huevos, o la casi desaparición de la fortaleza por las tropas francesas en esta ruta de casi dos horas de duración y con un precio de 8 euros.

Información y reservas en el email info@malagaenelcorazon.com

III Arrozeando Mediterráneo

El domingo 23 de 13:00 a 17:00 horas podremos disfrutar del III Arrozeando Mediterráneo en la avenida de Sor Teresa Prat 84, Local 9, Málaga.

Arrozeando es un proyecto gastronómico que nació en 2016, por iniciativa de Nano Murcia.

Gracias a una buena cocina y su servicio, se ha convertido en uno sitio de referencia en Málaga para disfrutar de los mejores arroces cocinados al auténtico estilo del levante español.

Ruta acuática por el río Alaminos

Organizado por el Club de Montaña de Rincón de la Victoria el domingo 23 de ocho de la mañana a dos de la tarde podemos participar en la ruta acuática por el río Alaminos.

Esta es una ruta para todos los públicos con un precio para los socios del club de 10 euros y para los no socios de 12 euros, lo que incluye autobús, seguros, acompañamiento de guías y monitores titulados y material de seguridad para realizar actividades.

Con un total de 30 plazas quien quiera se puede inscribir por email en senderincon@gmail.com

Y, ya que estamos, puedes echar un vista a otras rutas de ríos que hay repartidas por toda la provincia de Málaga.

I Festival Costa del Soul de Málaga

El viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de junio tendrá lugar por toda la provincia de Málaga el I Festival Costa del Soul, todo un acontecimiento que esperamos que tenga mucho éxito y se repita en el tiempo. Desde luego, el hecho de que lo denominen "primer festival" es toda una declaración de intenciones.

De entrada libre, y siendo el músico Javier Ojeda el promotor de la idea, Rincón de la Victoria, Estepona y Benalmádena acogerán este festival con 27 conciertos simultáneos.

El evento musical reunirá a artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, como Gibson Brothers, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Juana Martín y Wasabi Cru.

El escenario de Rincón de la Victoria situado en la playa del Tajo encumbrará a los artistas a partir de las 20:00 horas; en Benalmádena será en la plaza de la Mezquita (Arroyo de la Miel) también a partir de las 20:00 horas; y en Estepona los conciertos se desarrollarán en el paseo marítimo (junto al monumento de la Peseta), a partir de las 21:00 horas.

El objetivo es que el festival recorra todos los municipios de la Senda Litoral en ediciones sucesivas y está impulsado por la Diputación de Málaga, a través de la delegación de Cultura y Turismo Costa del Sol, el patrocinio de Unicaja Banco y la colaboración de los ayuntamientos y las asociaciones de Hoteleros (Aehcos), Hosteleros (Mahos) y Chiringuitos (Aeplayas).

Festival de títeres 'Peneque Málaga'

El Eduardo Ocón será testigo del festival de títeres 'Peneque Málaga' que comienza este sábado 22 de junio y se alarga hasta el 30 de junio.

Los dos siguientes fines de semana, el remodelado recinto musical Eduardo Ocón del Paseo del Parque va a acoger este festival en el que participan cinco compañías nacionales y locales, coincidiendo con el 60 aniversario de este personaje creado por Miguel Pino.

Van a ser cinco obras que se representarán los días 22, 23, 28, 29 y 30 de junio, todas a las 20:30 horas, excepto la del día 30 de junio, que será a las 18:00 horas. Las representaciones van a tener como escenario el recinto Eduardo Ocón del Paseo del Parque.

Verbena de San Juan de El Boquetillo, Fuengirola

Este viernes 21 de junio se inaugura la tradicional verbena de San Juan de El Boquetillo, Fuengirola, que durará hasta el próximo lunes 24 de junio. El viernes 21, a las 23:00 horas, cantará El Arrebato para todos los festejantes.

Y es que este festejo contará en la edición de este año 2019 con las actuaciones de grandes artistas como son El Arrebato, Las Soles y Las Carlotas.

Estas fiestas de San Juan son muy queridas para los fuengiroleños y el sábado, 22 de junio, será el día destinado a los niños con una gran fiesta infantil que tendrá lugar a las 20:00 horas de la tarde, mientras que Las Carlotas actuarán a las 23:00 horas.

Por su parte, el domingo 23 es el día de disfrutar de los fuegos artificiales desde la playa de San Francisco.

La verbena acaba el lunes 24 de junio sobre las 23:00 horas con la actuación de Las Soles.

Jornadas Rusia Actual

Las jornadas Rusia Actual organizadas por la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo de Málaga comenzaron este jueves 20 de junio, pero el viernes 21, a las 18.30 horas, y el domingo 23 de junio, a la misma hora, continúan con sus actividades.

Así, estos días tendrán lugar en diferentes espacios de la Colección del Museo Ruso de Málaga, estos encuentros con una serie de actividades con el objetivo de ofrecer una visión contemporánea de la sociedad rusa.

El programa incluye un encuentro el viernes 21 entre las traductoras Marta Rebón y Marta Sánchez-Nieves, y la proyección el domingo 23 de la película 'Elena', de Aleksánder Ziáguin.

