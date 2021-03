Las salas de fiesta en Málaga, al límite, un año después: “pedimos poder abrir”

Un año después de que las salas de fiestas y discotecas tuviesen que cerrar por la pandemia del coronavirus siguen sin esperanza alguna de reabrir, y “sin contar ayudas de ninguna administración”, como asegura Juan Rambla, vicepresidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas. Los locales de ocio nocturno han sufrido de media pérdidas entre 250.000 y 300.000 euros, “algunas más grandes, mucho más”, asegura Rambla en delaraciones a este medio.

“Lo más incomprensible de esto es que el nuestro es el único sector que está obligado a estar cerrado por ley y, sin embargo, también somos el único sector que no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de ninguna administración”, se queja el empresario que ve como otros establecimientos han podido abrir respetando ciertas medidas de seguridad.

Cabe destacar que de las más de 400 salas de fiestas en Andalucía, casi 100 están en la provincia de Málaga, debido a la concentración de estas zonas de ocio en las poblaciones de costa.

Es muy difícil saber cuántos negocios no van a poder abrir sus puertas otra vez al público porque, aunque se estima que un 26% van a cerrar, los empresarios son reacios a comunicarlo oficialmente, “porque están buscando un traspaso que es más difícil de conseguir si anuncias que no vas a volver a abrir”. Es por ello que, hasta que las administraciones no permitan la apertura de estos negocios, no se puede calcular el tamaño del agujero que la pandemia habrá causado en el sector del ocio nocturno malagueño, aunque afirma Rambla, que ya conoce “tres o cuatro negocios que no van a volver a abrir o, al menos, no con los mismos dueños”.

El empresario entiende que son parte de la solución y no del problema al ser preguntado acerca de las fiestas clandestinas que se producen en la provincia: “Todo el mundo estará de acuerdo en que hay mucha más seguridad en un establecimiento de los nuestros donde nuestro personal hace un seguimiento de las normas que en una fiesta privada o en un piso donde no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de medida de seguridad”.

En este sentido ve con buenos ojos el modelo que sigue la Comunidad de Madrid (los locales de ocio pueden abrir en el mismo horario que el resto y siguiendo medidas de seguridad y distanciamiento), “Necesitamos abrir de la misma forma que están abriendo el resto de los negocios de hostelería incluidos los pubs, está comprobado que el virus se transmite por aerosoles y nosotros tenemos el mejor sistema de renovación de aire ya que por las condiciones de aislamiento de estos necesitan que el aire se renueve cada cinco minutos”.