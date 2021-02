El temor a usar la sanidad por el Covid reducirá la supervivencia frente al cáncer

A detección más precoz en el cáncer, mayor supervivencia. Y a la inversa, todo lo contrario: el retraso en el diagnóstico implica peor pronóstico y más posibilidades de morir. Desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) se advierte que la pandemia provocará un daño colateral a medio y largo plazo:un retroceso en los índices de supervivencia. Y, salvo casos puntuales, no por fallo del sistema sanitario –que además de la atención al Covid y otras patologías urgentes, prioriza la asistencia oncológica– sino por culpa de los propios afectados.

Debido al temor a contagiarse el Covid, muchas personas posponen acudir a un centro sanitario para hacerse cribados de detección precoz. Entre ellos, del cáncer de mama o de colon. La consecuencia es que, si tienen un proceso tumoral inicial, el diagnóstico se retrasará. Y con ello, el tratamiento. De modo que cuando el enfermo llegue al oncólogo, la enfermedad estará más avanzada.

La AECC lanza la advertencia con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que es este 4 de febrero. La llamada a los ciudadanos para que acudan con normalidad a hacerse sus mamografías o la prueba de sangre oculta en heces para la detección de los tumores de colon –entre otros cribados– tiene su fundamento.

Según un estudio de la AECC (recogido en la infografía de la derecha) sobre el impacto de la pandemia en la atención hospitalaria de los pacientes oncohematológicos, el número de nuevos pacientes con cáncer bajó durante el confinamiento un 21%, el de tratados con quimioterapia un 9,5%, con radioterapia un 5%, los asistidos en hospitales de día un 14%, las citologías se redujeron un 30% y las biopsias un 23,5%.

“El número de pacientes de cáncer nuevos bajó un 21% durante el confinamiento. Pero no hay un 21% menos de cáncer. Es que no han acudido a su médico y cuando vayan a los hospitales, esos procesos estarán más avanzados”, apuntó el presidente de la AECC en Málaga, Francisco Aguilar. En resumen, no hay menos cáncer, sino menos diagnóstico del cáncer.

“El temor a acudir a un centro sanitario está demorando el diagnóstico. Por lo tanto, habrá más muertes porque se cogerán en estados más avanzados. Habrá un retroceso en la supervivencia”, alertó Aguilar. El presidente de la asociación recordó que los avances en prevención e investigación han sido la clave en el incremento de la supervivencia de las últimas tres décadas. Aunque varía según el tipo de tumores, en el de mama supera en la actualidad el 90%. “Pero habrá un retroceso en la supervivencia del cáncer en general porque la gente acude menos a sus controles”, insistió.

Voluntarios de la AECC han convencido y acompañado a pacientes reacios a ir a un hospital

Recalcó que muchos procesos oncológicos, si no se pillan a tiempo suponen una alta probabilidad de muerte; mientras que la posibilidad contraer Covid en un centro sanitario es baja. Ha habido casos durante la pandemia en los que voluntarios de la AECC han tenido que convencer y acompañar a un paciente para que vaya al hospital.

Por eso, la organización incluso se ha ofrecido a la Administración sanitaria a actuar como intermediaria en aquellos casos de personas que tengan miedo a acudir a un cribado de patologías oncológicas o un control para que no pierdan ni pospongan sus citas.