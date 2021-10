La sanidad pública malagueña se rebela por la falta de personal

Antes de la pandemia, la sanidad pública malagueña ya estaba muy saturada y con las listas de espera hasta arriba. Sindicatos y profesionales coinciden en que la crisis sanitaria del Covid ha empeorado la situación. Cinco sindicatos y el colectivo ¡Basta Ya! se están movilizando estos días para exigir más personal. En diferentes concentraciones se repite una reivindicación común: hacen falta más profesionales.

El Sindicato de Enfermería (Satse) convoca para el próximo lunes una protesta ante las puertas del Hospital Regional para exigir la renovación de la totalidad de los 2.700 contratos de refuerzos Covid de enfermeros y fisioterapeutas que vencen el próximo día 31 de octubre. Satse denuncia que sólo se renovará unos 1.600. CCOO, UGT y CSIF ya se manifestaron el jueves ante el Clínico para denunciar que a fin de mes el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “pondrá en la calle” a unos 1.500 profesionales de todas las categorías en la provincia de Málaga.

Y también ese día, el Sindicato Médico y ¡Basta Ya! se plantaron delante de la Delegación del Gobierno de la Junta para denunciar la situación de saturación que sufre la Atención Primaria y reclamar una demanda por la que llevan clamando más de 20 años: diez minutos para atender a cada paciente.

Tras las protestas de UGT, CCOO, CSIF, Sindicato Médico y ¡Basta Ya!, este viernes fue el turno de Satse, que levantó su voz este viernes para calificar de “insuficiente” la propuesta del SAS de renovar tan solo el 60% de los contratos Covid que finalizan el próximo 31 de octubre, y que en la provincia de Málaga supondrá la pérdida de 1.300 profesionales en los hospitales. Esto se traduce en que de las 2.700 contrataciones que se realizaron como refuerzos Covid, en las categorías de enfermeras y fisioterapeutas, solo se renovarán 1.600, de las cuales entorno a 400 serán contratos de interinidades y 1.200 contratos de seis meses.

La organización señala a la atención hospitalaria como “la gran perjudicada”, ya que en los hospitales malagueños, en el caso de los profesionales de enfermería, los contratos que se ofertarán serán el 45% de los vigentes. Exactamente igual sucede con las categorías de Fisioterapia y Enfermera Especialista, cuyo personal se verá reducido en los hospitales.

Para Satse, la no renovación de estos contratos por parte del SAS supone “un desprecio laboral y profesional hacía unos profesionales sanitarios que han puesto en riesgo su salud y seguridad durante la pandemia, y propiciando a su vez, un desmantelamiento del sistema sanitario público andaluz”.

El Colegio de Enfermería, por su parte, remitió una carta al delegado de Salud, Carlos Bautista, para recordarle que “no se puede permitir el lujo de perder enfermeras”. Según su presidente, José Miguel Carrasco, si no se renuevan los contratos, los profesionales “iniciarán su éxodo a otras comunidades autónomas y otros países, de lo que nos lamentaremos en el futuro”.

El pasado jueves, ya hubo movilizaciones por toda Andalucía con el lema de No sobra nadie en la sanidad pública andaluza o No más maltrato, sí más contratos. Fueron las convocadas por UGT, CCOO y CSIF para denunciar la no renovación de unos 8.000 trabajadores a fin de mes, 1.500 de ellos en la provincia de Málaga. “Se desprecia a unos profesionales que tienen que buscar su salida laboral en otras comunidades o en la sanidad privada, cuando desde todos los ámbitos se proclama la necesidad de sanitarios de casi todas las categorías”, advirtió el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo.

A su vez, los profesionales agrupados en el Sindicato Médico de Málaga y la plataforma ¡Basta Ya! advirtieron que los médicos de Atención Primaria están “hartos, hartos, hartos, hartos, hartos, hartos, hartos y más que hartos”. Y reclamaron: “Dejen de dar cifras del dinero que van a gastar en Sanidad y datos de actividad realizada: la realidad es que el dinero es poco para la Atención Primaria. Muy poco, que los médicos somos pocos, que estamos sobrepasados de trabajo y que apenas tenemos apoyo de otras categorías profesionales. Nos explotaban los de antes y nos explotan los de ahora. Dejen de derrochar el dinero en cosas que no son urgentes”.