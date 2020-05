Sanitarios ante la desescalada en Málaga: “A los irresponsables, los protegemos los responsables”

“A los irresponsables, los protegemos los responsables. Igual en esta pandemia que con las vacunas”. Así de categórico era un enfermero de Urgencias que se ha jugado su salud en primera línea de batalla contra el coronavirus, que ha visto morir a pacientes y que sabe del esfuerzo de los sanitarios en esta lucha. Criticaba de esa forma las escenas de Pedregalejo, donde algunas personas no respetaban la distancia de seguridad.

Este enfermero aludía a un principio epidemiológico básico: cuando un porcentaje alto de ciudadanos cumplen las normas sanitarias –sea vacunarse, guardar la distancia de seguridad o llevar mascarilla-, estas personas “responsables” hacen de cortafuego de los gérmenes. Y de ese cumplimiento se benefician los que no las cumplen, los “irresponsables”. El profesional, que prefirió mantener el anonimato, tachó de “barbaridad” las escenas de Pedregalejo, donde ya la Policía ha puesto una decena de denuncias.

El secretario provincial del Sindicato de Enfermería, Juan José Sánchez, reconoce que sintió “rabia y miedo de un repunte” al ver esas imágenes. Pero, más allá de esos incumplimientos, recordó que la normativa de la fase actual permite que se reúnan “diez personas en una terraza a tomarse una cerveza”. Por eso instó a la colaboración y prudencia ciudadanas para atajar la expansión del virus: “Aunque la normativa lo permita, debemos autolimitarnos”. Y agregó que “es lógica la alegría” de la gente tras dos meses confinados, “pero imágenes como las de Pedregalejo de hace unos días me dan miedo de que haya un rebrote”.

El Colegio de Médicos, el de Enfermería y Satse llaman a los ciudadanos a ser responsables

El presidente del Colegio de Enfermería, Miguel Carrasco, también tachó de “irresponsabilidad” que no se respeten a rajatabla la distancia de seguridad y las medidas de higiene. “Me preocupa que no se tenga en cuenta a las víctimas, el sufrimiento de los pacientes hospitalizados, el de sus familias y el esfuerzo hecho por los sanitarios”, dijo. “Rechazo imágenes como vistas de Pedregalejo. Hay ciudadanos que no son conscientes de la realidad que supone esta pandemia. Y no cumplir las normas puede llevarnos a una situación peor de la que ya hemos vivido”, agregó. Carrasco advirtió que aunque se vaya pasando de una fase a la siguiente, eso no significa que el riesgo se haya acabado: “Se puede volver hacia atrás si no respetamos las normas y si los ciudadanos no se comportan de forma responsable”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, insistió:“Ante las imágenes que hemos visto en los últimos días en algunos puntos de la capital, con terrazas atestadas de personas que no respetan la distancia social recomendada ni llevan mascarilla, no puedo menos que pedir a la ciudadanía muchísima prudencia y que no se relaje”. El representante de los facultativos recordó que “el virus está ahí, convive con nosotros y sigue siendo igual de peligroso que hace dos meses. No nos podemos relajar”.

Por eso, reiteró su llamamiento al comportamiento responsable de los ciudadanos:“Es esencial cumplir las normas dictadas por el ministerio de Sanidad. Desde el Colegio de Médicos de Málaga entendemos que, tras meses confinados, queramos salir y volver a ver a nuestros familiares y amigos, pero todo esto hay que hacerlo con cabeza, con mucha cabeza y responsabilidad. Tener una falsa sensación de normalidad en estos momentos es peligroso y nos puede llevar a cometer errores”.