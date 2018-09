El sector hotelero espera un buen mes de septiembre pero con bajada de precios

El mes de septiembre es cada vez más codiciado por los turistas, sobre todo aquellos que no tienen hijos en edad escolar. Es algo más barato que julio y agosto y no hay tanta masificación en los hoteles, carreteras o aeropuertos, aunque puede ocurrir que el tiempo no acompañe de la misma manera. De hecho, el sábado pasado llovió y este fin de semana también se esperan chubascos en la provincia malagueña. En cualquier caso, ya han pasado 12 días del mes y las estimaciones son positivas. Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), asegura que los hoteles confían en tener una ocupación media del 78%, un volumen similar al año pasado, algo que es positivo si se tiene en cuenta que el 2017 fue récord. La Consejería de Turismo y Deporte no es tan optimista y en sus previsiones realizadas en junio esperaba una ocupación media en Málaga del 73%, cinco puntos menos que la de los hoteleros. Desde Turismo Costa del Sol, sin embargo, apuntan a un incremento del 1,5%.

Callejón señala que "vienen menos turistas pero hacen más gasto y eso es lo que le interesa a la Costa del Sol y no el bajo coste del alquiler de viviendas de uso turístico en agosto, que saturan el destino y consumen poco". Cabe destacar que el número de viajeros y de pernoctaciones en los alojamientos turísticos reglados entre enero y julio descendió un 0,3 y un 0,8% respectivamente en Málaga entre enero y julio, una circunstancia que Aehcos achaca a la competencia de las viviendas turísticas, al resurgir de otros destinos mediterráneos y a hechos puntuales como el mundial de fútbol en Rusia. La tendencia para septiembre es la misma, aunque los datos oficiales no se conocerán hasta finales de octubre.

Los hoteleros esperan que haya reservas de última hora que permitan aumentar la ocupación en la provincia en septiembre, máxime cuando, según señala Callejón, "está habiendo una bajada de precios en la industria" por toda esa competencia mencionada anteriormente. Ese descenso se ha producido incluso en agosto, el mes estrella por excelencia del destino.

Las pernoctaciones entre enero y julio han caído en Canarias, Cataluña o la Comunidad Valenciana, mientras que Andalucía se mantiene a flote con Málaga como protagonista. "Tenemos un producto potente, no somos el destino más caro de España y tenemos muchos de los deberes hechos", indica Callejón, quien, no obstante, reclama una mayor oferta de ocio en invierno para romper definitivamente la estacionalidad y poder aumentar la ocupación de los hoteles y del resto de los alojamientos reglados durante todo el año. "En verano se hace todo y llenamos, pero en invierno nos olvidamos. Tenemos el ejemplo de lo que hay que hacer justo al lado, en Málaga capital, donde hay un evento gordo al mes y la ocupación media de los hoteles es del 80% durante todo el año", recalca.

En la hostelería están "satisfechos" con el comportamiento del turismo en los meses fuertes del verano y con los días que van de septiembre. "Vamos en línea con los resultados del año pasado y está siendo positivo, aunque más en los restaurantes del centro histórico de Málaga que en la costa, que se ha visto un poco más afectada por la lluvia del otro día o por las medusas", afirma Javier Frutos, presidente de la patronal hostelera Mahos.

El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, comentó hace unos días a este diario que "estamos consolidando los grandes resultados del año pasado, con un importante refuerzo del turismo nacional", mientras que Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva), adelantó que la ocupación ha estado en torno al 90% en Málaga capital este verano y ha sido alta en la costa, por lo que consideró que el mes de septiembre será positivo.