Los pescadores de Málaga, asfixiados porque sólo pueden faenar unos siete meses al año

Al pensar en el futuro del sector, la patrona de la Cofradía de Pescadores de la Caleta de Vélez incide en que “ lo que puede pasar es que se vayan quedando barcos por el camino porque las embarcaciones, que no dejan de ser empresas, no seguirán siendo rentables y se pueden ir desusando o vendiendo a otros caladeros”.

“Nos van recortando días y al final no solo son los barcos, las tripulaciones no pueden soportar tantos meses sin trabajar y si buscan otro trabajo, entre el problema que tenemos generacional y que al año pueden estar parados hasta cuatro o cinco meses, los barcos al final se quedarán amarrados”, señala Navas.

En este sentido, remarca que “ este 2022 las embarcaciones de arrastre han tenido un máximo 162 días para la pesca y los recortes van sobre esos días”. Lo que supone que muchas embarcaciones malagueñas solo trabajarán seis o siete meses al año. En cuanto a las cuotas de pesca, en Málaga no repercute porque en Andalucía solo hay cuota en la gamba roja y en la provincia no hay.

Eel temporal de la borrasca Efraín impide la salida de la mitad de los barcos malagueños

Esta semana el temporal de la borrasca Efraín se está haciendo notar en la provincia. Los fuertes vientos que estos han provocado han dejado a la mitad de la flota de barcos de Málaga amarrados en sus puertos. En total, la provincia cuenta con unas 240 embarcaciones, según Mari Carmen Navas, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez y presidenta de la Federación Provincial de Pescadores, que señala que entre este martes y miércoles “las artes menores la mayoría no han salido” y los de arrastre algunos sí y otros no. En el caso de Estepona sostiene que ”todos los de arrastre han salido a la mar” y en Marbella solo uno lo hizo el martes y el miércoles, dos. En cuanto a la Caleta de Vélez, este miércoles sí que estaban todas las embarcaciones en el mar, pero el martes no “solo salieron seis de arrastre y la mayoría de las artes menores”. Al reducirse los días de pesca por el tiempo, repercutirá en las ganancias de los trabajadores, que consideran la Navidad “la campaña más importante del año”, ya que en esta época “suele haber buenos precios”.