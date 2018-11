De la Torre confía en la "sensatez" de hosteleros para que evitar la huelga del sector

De igual modo, De la Torre ha dejado claro que la ciudad tiene espacios para que la actividad hostelera siga creciendo. Zonas donde en la actualidad no se da un problema de saturación ni de ruidos. " Es importante descentralizar ", ha destacado. En este sentido, ha recordado su particular apuesta por llevar la sección de Arqueología del Museo de Málaga al barrio de la Trinidad, "como una forma de tener dos grandes museos más potentes que los dos juntos en el mismo edificio". "Eso hubiera supuesto un paso hacia la orilla derecha del río Guadalmedina, complementario del paso importante que se hizo con Tabacalera y que se hará con el auditorio en la zona de San Andrés", ha destacado.

Aboga por evitar las aglomeraciones con las luces de Navidad

El alcalde también ha opinado por el espectáculo de luz y sonido que todos los años se genera en la calle Larios de cara a la Navidad. Sobre ello, ha destacado "el éxito" de la iluminación, que "cada año ha ido a más y todos los años es noticia a nivel de España y europeo", si bien ha abogado por "tratar de no morir de éxito" y que "no se genere un aglomeración en un momento determinado que no complique la vida del entorno y que al mismo tiempo sea positiva para los comercios". Asimismo, ha explicado que desde el punto de vista vecinal no ha tenido "ninguna queja, más bien, preocupación en comercios de cómo hacer que toda esa presencia se traduzca en visitas a los comercios también". "Queremos que el éxito sea bueno para todos", ha concluido.