La sexta ola deja el tercer mes de enero con más muertes en Málaga

El pasado mes de enero ha sido el tercero con mayor mortandad en Málaga desde el año 2000. Y no porque los ejercicios anteriores al nuevo milenio fueran peores sino porque no hay datos, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) registra el número de fallecidos por semana a escala provincial, autonómica y nacional desde esa fecha.

Según la estadística oficial, en Málaga perdieron la vida en enero 1.448 personas. Este volumen solo fue superado en enero de 2021 con 1.653 –que fue récord– y en enero de 2018 con 1.449 fallecimientos, solo una persona más que ahora. El INErecoge el número de muertes total, independientemente de su causa, aunque es obvio que ha influido de forma muy notable el Covid-19.

La sexta ola, provocada por la variante ómicron, está causando estragos en todo el mundo y Málaga no es una excepción. Cuando parecía que la enfermedad estaba más o menos controlada, al menos en España, por el alto porcentaje de personas vacunadas, la ómicron ha vuelto a llenar las camas de los hospitales e incrementado el número de fallecidos.

Febrero puede tener más mortandad que enero: ya hay 85 fallecidos por Covid

En enero murieron oficialmente 104 personas directamente por el coronavirus en Málaga. Son aquellas que estaban en la UCI y que no pudieron superar la enfermedad. No obstante, no se recoge el volumen de personas contagiadas en las que, aunque el Covid no haya sido la causa directa del óbito, sí fue la puntilla a una salud deteriorada con resultado de muerte.

La media de fallecimientos en Málaga en un mes de enero en los últimos 22 años es de 1.124 personas. En 2022, por lo tanto, han muerto 324 personas más que la media de la serie histórica en este periodo. En enero de 2021, cuando prácticamente nadie tenían aún puesta la vacuna, fallecieron 1.653 personas, medio millar más que la media. De ellas, oficialmente 223 fueron por Covid-19.

Las olas de contagios generadas por las diversas variantes que han ido surgiendo en el mundo se han llevado por delante muchísimas vidas. En febrero de 2021, en plena tercera ola, se registraron 395 muertes oficiales por el coronavirus en Málaga, un volumen superior al de enero. Lamentablemente este año puede repetirse la historia, aunque con un menor número. En enero de 2022 han perdido la vida por Covid 104 personas y, este mes, hasta ayer día 18, ya han fallecido 85.