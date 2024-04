Este pasado fin de semana, en concreto el domingo 21 de abril, los responsables del protocolo crucerista malagueño han tenido trabajo por partida doble. Formando parte del cuarteto de barcos de turistas que visitaba Málaga en esa jornada, dos de ellos llegaban por primera vez a la capital costasoleña; un hecho destacado que no ocurría desde mayo de 2022. Y así, en una mañana dominical que amanecía bastante desapacible, los buques Carnival Glory y Seven Seas Grandeur firmaban sus estrenos malacitanos; unos atraques con un algunas similitudes y una curiosidad que ahora les reseñaré.

Con 290 metros y una capacidad máxima para 3.581 pasajeros, el muelle norte de la estación marítima de levante recibía al Carnival Glory, mientras que el atraque sur albergaba al Seven Seas Grandeur de 223 metros que, inaugurado en noviembre de 2023 puede embarcar hasta a 829 turistas. Frente a estos datos que se podrían ampliar reseñando que el Carnival es un barco de turistas estándar muy bien considerado mientras que el Seven está calificado como de gran lujo, les diré que ambos, y aquí está la primera similitud, están firmados por el mismo astillero, la empresa Fincantieri que construyó al Carnival Glory en sus instalaciones del Monfalcone en el norte de Italia mientras que el Seven Seas Grandeur salía de Ancona, una factoría naval situada en la costa oeste del Adriático.

Ante esta primera curiosidad y ya centrados en Málaga, les diré que ambos buques cumplimentaron sus primeros atraques de hace unas jornadas inmersos en sendos viajes trasatlánticos; unas rutas de 14 días que en el caso del Carnival lo llevaba de Barcelona a Port Cañaveral en Florida mientras que el Seven, en sentido contrario, navegaba entre Nueva York y la Ciudad Condal. Mencionada esta circunstancia y sin olvidar que ambos barcos carecen de cubierta número 13, la curiosidad que les quiero mencionar es que el Carnival Glory ya había estado en las aguas malagueñas antes de su visita de hace unos días. Tras su construcción en 2003, en su viaje desde el astillero a la costa de los Estados Unidos, durante algunas horas este barco fondeó en la bahía; una estancia sin pasaje que ya lo trajo a Málaga hace 21 años.