Cuatro sindicatos desconvocan las protestas contra la orden del SAS que recorta derechos laborales

Cuatro de los cinco sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía han desconvocado las protestas contra la orden del SAS que permite a las gerencias de los centros recortar derechos laborales -como permisos, vacaciones y licencias- debido a la actual situación de pandemia. La Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les presentó un nuevo texto la semana pasada. CCOO, CSIF, Sindicato Médico y de Enfermería, decidieron desconvocar las movilizaciones que venían realizando para que la Administración diera marcha atrás. UGT se ha desmarcado del resto de las organizaciones sindicales y ha decidido continuar con las concentraciones porque entiende es tan lesiva como la anterior.

"Tras la movilización en los centros sanitarios y la negociación en Mesa Sectorial, la Administración derogará la Orden de 8 de noviembre que establecía, sin control alguno ni criterios objetivos, medidas excepcionales en materia de recursos humanos para hacer frente a la pandemia", apunta un comunicado emitido por los cuatro sindicatos que desconvocan las protestas. CCOO, CSIF, Sindicato Médico y Satse indicaron que la derogación se llevará a cabo por medio de una nueva orden de la Consejería "que tampoco cuenta con el aval de los sindicatos de Mesa Sectorial".

No obstante, estas organizaciones señalan que han "logrado introducir mecanismos que restringen el tipo de acciones que puede llevar a cabo la Administración, las limita en el tiempo y las somete a la previa negociación en la Mesa Sectorial. En su opinión, "se elimina el poder discrecional que en la orden inicial se otorgaba a los gerentes, y se conservan importantes derechos en materia de permisos, jornada, descansos, contratación y conciliación, cuidado de familiares, así como se garantizan los derechos en situación de gestación, maternidad y paternidad". El secretario Satse en Málaga, Juan José Sánchez, opinó que la nueva orden "no es tan limitativa de derechos" como la anterior.

Desde UGT, el único sindicato que mantiene las protestas, se tiene otra visión. El secretario provincial de Sanidad, Vicente Sandoval, señala que la única diferencia entre ambos textos es que "se consultará" a la Mesa Sectorial. Pero entiende que es "tan arbitraria como la anterior" ya que "por el mero hecho de informar, no se garantiza la protección de esos derechos; por lo que entendemos que la nueva orden, que aún no se ha publicado, no mejora nada". Por eso, esta central sindical continúa con las movilizaciones. Este martes volverá a concentrarse ante el Hospital Regional a las 10.30.

Por su parte, CCOO, CSIF, Sindicato Médico y de Enfermería insistieron que rechazarán y seguirán oponiéndose a "cualquier medida que restrinja los derechos de los trabajadores y velaremos porque la aplicación de cualquier medida excepcional que les afecte se encuentre justificada por motivos objetivos y sea compensada en términos que habrán de ser negociados en la Mesa Sectorial".

Estas cuatro organizaciones destacan en su comunicado que con el nuevo texto se asegura que la prórroga en las tomas de posesión de OPEs y traslados "será revisada quincenalmente en base a criterios epidemiológicos objetivos para evitar demoras no justificadas". Añaden que "en el caso de escenario de catástrofe sanitaria, la aplicación de medidas restrictivas quedará supeditada a la previa publicación de un Plan de Contingencia en el que deberán especificarse los criterios epidemiológicos objetivos que habrán de darse para que estas medidas sean de aplicación, previa negociación en Mesa Sectorial".