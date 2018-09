¿Más sol en la Costa del Sol?

Mantener el horario de verano todo el año es un viejo anhelo de miles de malagueños, que viven con auténtica ansiedad el hecho de que se haga de noche a las seis de la tarde en invierno cuando apenas un par de meses atrás estaban en la playa hasta las nueve. El sector turístico también lo ve con buenos ojos porque permitiría que hubiera más horas de luz por la tarde y, por tanto, mayores posibilidades de ocio para los viajeros. "Nos vendría muy bien", comentó ayer el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón. Pero nada es gratis. Las horas de sol en invierno son las mismas y jugar con los horarios solo implica que si se gana por la tarde se pierde por la mañana, es decir, que habría que acostumbrarse a que amaneciera a las 9:30. Sería, sin duda, una sensación un tanto extraña que tendría repercusiones, por ejemplo, en la entrada de los niños en los colegios o en el inicio de la jornada laboral en todos aquellos trabajos exteriores que necesiten la luz solar como la construcción.

Si nos centramos exclusivamente en las horas de sol, fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología en Málaga destacaron que en enero amanece sobre las 8:30, por lo que si se dejara el horario de verano no se vería la luz solar hasta las 9:30. Dicho de otra forma, a las nueve de la mañana sería aún noche cerrada. El ocaso sería sobre las siete de la tarde. "Todo es acostumbrarse, aunque lo más lógico sería cambiar el huso horario para estar en el mismo que Portugal o Gran Bretaña, que es el que realmente nos corresponde", explican desde Meteorología. Si España cambiara el huso horario, como ayer se planteó el ministro Borrell, todo quedaría igual y estarían más repartidas las horas de luz entre la mañana y la tarde.

Mariano Sidrach es catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Málaga y aplaudió la propuesta de que no se cambien los horarios dos veces al año. "Me parece bien porque esa medida se tomó para que hubiera un ahorro energético y éste es realmente muy pequeño, prácticamente despreciable, por lo que el cambio de horario en verano e invierno produce más inconvenientes que ventajas". El catedrático, experto en energías renovables, apuntó que "el horario de verano es más razonable", pero recuerda que "la duración del día es la misma". En su opinión personal señaló que "la tarde en invierno tendría una hora más de luz y yo lo prefiero e incluso desde el punto de vista turístico es mejor tener más horas de luz por la tarde que a primera hora de la mañana". Sidrach subrayó que el ahorro energético con el cambio horario en la industria es imperceptible y que el hecho de que se hiciera de día más tarde por la mañana tendría un impacto en la iluminación de los hogares, pero sería reducido y se compensaría con el impacto de la tarde.

El asunto, desde luego, no es baladí. "Tiene unas repercusiones enormes en la calidad de vida de los ciudadanos. Modificar sus horarios es modificar sus hábitos de vida. Soy prudente para no frivolizar en un tema de enorme calado no solo empresarial sino ciudadano", afirmó a Canal Málaga Radio el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía, Javier González de Lara.

Los psicólogos aseguran que más horas de luz son, en general, positivas y el cambio horario influye hasta en el sueño. "Los ciclos circadianos van con el sol. Dormimos cuando no hay luz y estamos despiertos con la luz. Cualquier cambio siempre influye en la fisiología y hay que recordar que nuestros horarios laborales no coinciden con el fisiológico", indicó Victoria Fernández, profesional de la Unidad del Sueño del Hospital Regional de Málaga, quien recomendó que "la única solución es adaptarse poco a poco, pero nos lo imponen de forma brusca y cuesta bastante adaptarse con la vuelta al colegio, al trabajo... Hay problemas de sueño y de ánimo". Según esta experta "dejar el mismo horario todo el año estaría mucho mejor. Se introdujo en Europa para mejorar el consumo de energía pero lo ideal sería ir con el horario solar".

El debate está sobre la mesa. El Gobierno español ya ha asegurado que lo analizará. Si no se cambia el huso horario los malagueños tendrán que adaptarse a que sea noche cerrada a las 9 en invierno, pero se acabaría la tristeza porque sea de noche a las seis de la tarde.