La solidaridad a pie de playa: los puntos de acceso para discapacitados

El paseo marítimo de la playa de la Misericordia empezaba a llenarse de camisas amarillo flúor, rojas y blancas. Los trabajadores del punto accesible comenzaba a llegar minutos antes de que los hicieran los protagonistas de este día. Pasaban unos minutos de las 12:00 cuando la carpa empezó a llenarse.

Las caras de alegría al llegar a la zona decían mucho y la emoción por poder echar un día de playa se palpaban en el ambiente. La zona está perfectamente diseñada para ellos y la amabilidad de todo el que hay allí brilla. El trato hacia las personas que allí se encuentran es inigualable: sonrisas, abrazos, caricias seguidas de un “vamos a bañarnos”. Por unos momentos en sus caras se veía la inocencia de volver a ser niños de nuevo.

Los puntos de baño para personas discapacitadas de las playas de la Misericordia y El Dedo iniciaban su campaña de verano el pasado 23 de junio. Este año, se sumaba el nuevo punto de La Malagueta, que se ha habilitado para tener uno en una zona más céntrica de la capital.

Los tres puntos estarán abiertos todos los días de 12:00 a 20:00 horas hasta este jueves. Del 15 al 30 de septiembre estarán abiertos solo los fines de semana.

Mohamed Amin es el intérprete y el subcoordinador del servicio de discapacitados. Al principio de año, el servicio fue cogiendo rodaje, ya que la empresa que se encarga de adjudicar los puestos no había vuelto a contratar personal para este tipo de trabajo desde 2016, así que para ellos han sido nuevos procedimientos y formas de trabajar de cara a este verano.

“Sabemos que el punto de La Malagueta tiene mucho éxito porque es una zona periférica y colindante al centro”, señala Mohamed. “Hay mucho nivel de demanda de este servicio. Se necesitarán más puntos y más personal. Ahora ha habido una reestructuración y ha aumentado el número de personas que trabajan aquí, pero consideramos que el volumen de demanda que tenemos no es equitativo al personal que hay”.

Además, en el punto atienden muchas casuísticas: diversos tipos de diversidad funcional, personas con movilidad reducida, sordociega... “El servicio este año cuenta con más profesionalidad porque abarca más áreas como personal de natación, hay fisioterapeutas por lo que estamos mucho más preparados que otros años”, subraya Mohamed.

“Para nosotros es una labor muy gratificante porque ayudas a los demás, prestar tus servicios por vocación y son personas que hay que equiparar al resto de sociedad, formamos parte de un proceso de inclusión social”, afirma.

Margarita Romero Díaz, jefa de negociado de Playas aclara que este proyecto es compartido por dos áreas distintas del Ayuntamiento de Málaga: mientras que la de Playas proporciona todo el material necesario para que puedan realizarse las actividades, la de Accesibilidad se encarga de la contratación del personal.

“Hemos notado la alta demanda que hay, ya que la capa de aquí es de 200 metros y la del dedo es de 100. Queríamos cubrir más espacio y hemos instaurado la de La Malagueta. La verdad es que ha tenido mucho éxito y estamos muy contentos”, añade Margarita Romero. “Para nuestro área es algo que nos da mucha satisfacción porque prestamos servicio a alguien que realmente lo necesita. Todo el mundo quiere venir a la playa así que conseguir esto es muy importante”.

Adela Caro lleva seis años viniendo a estos puntos: “Estoy muy contenta de la labor que están haciendo aquí. El único pero que le pondría es que esto aún va por reserva y hay veces que se quedan personas sin venir porque se cancelan las reservas de última hora”, ha añadido. “Nos gustaría que esto sí se tuviera en cuenta ya que muchas veces dependemos de este ratito para poder bañarnos y estar al sol”.

Lali Blázquez está encantada con el servicio que ofrecen en estos puntos después de los 11 años que ha sido partícipe de estos puntos de acceso: “Solo tengo palabras para agradecer. Si esto no estuviera aquí no podríamos bañarnos”, aclara. “Lo único que me molesta un poco es que aquí seguimos con normas Covid. Nosotros entendemos que es por precaución, pero ha habido feria y no se han tenido que respetar normas de sanidad al igual que conciertos, y nosotros pedimos lo mismo aquí”.

María Miranda Díaz va a estos puntos desde hace ocho años: “Yo estoy muy contenta. Entré aquí casi sin andar y gracias a Alonso, que ha estudiado fisioterapeuta, me ha ayudado a saber como tengo que darme con la mano para que no me duela. Lo llevo conociendo desde hace siete años”.

Los puntos de acceso para discapacitados en Málaga son un éxito y sus usuarios están “contentos” ante el trato que reciben. La alegría de sus caras al llegar a la zona habilitada para ellos lo decía todo. El final del verano está a la vuelta de la esquina y ellos solo quieren poder disfrutar de la playa como el resto de usuarios y estos puntos les permiten olvidarse de las dolencias que tienen al menos un tiempo al día.