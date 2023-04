“En solo dos calles he visto más de 30 candados”

Con un simple parpadeo de no haber ningún candado para guardar las llaves de los pisos turísticos en el centro de Málaga, se pueden encontrar más de 30 en tan solo dos calles. Estos cajetines se han ido multiplicando de manera disimulada sin que los malagueños se den cuenta. La clásica forma de entregar las llaves a un huésped ha quedado totalmente en el pasado. Estos cajetines son la nueva moda y no hay que andar mucho por el centro histórico de la ciudad para ver en las fachadas de los edificios, en las entradas a portales o incluso en las rejas de algunas ventanas desde un solo candado hasta 12.

No importa si es el edificio del Museo Picasso o la fachada de la Iglesia de San Julián, edificio del siglo XVII con protección arquitectónica, estas cajas de seguridad en miniatura se han convertido en la solución más económica y rápida de hacer entrar y salir a los turistas de los pisos. De este hecho se percató Susana R.E, una joven valenciana que reside en Málaga desde hace cuatro años y hace tres y medio decidió instalarse en pleno centro de la ciudad.

“El centro de Málaga se ha convertido en guirilandia”. Con tan solo esa frase y un vídeo grabado para TikTok de 44 segundos, Susana o Sue Rocks, nombre que usa en sus redes sociales, se hizo viral en Twitter, donde muestra algunos portales de la capital que tienen estas cajas. Hasta ahora el vídeo acumula ya más de 88.000 visualizaciones.

El centro de Málaga se ha convertido en Guirilandia 🤦🏻‍♀️ @AscoMalaga #malaga pic.twitter.com/n37dLudwyk — Sue Rocks 🏳️‍🌈 (@Sue_Rocks) April 13, 2023

En plena calle Mariblanca, subiendo hacia calle Peña, el calor es uno de los protagonistas, pero también el sonido de las maletas de diferentes turistas que llegan a la capital para pasar unos días. ¿Irían a instalarse en algún piso turístico? Haciendo el mismo recorrido que en el vídeo, Susana recuerda que con cada paso que daba más se asombraba de ver tantas cajas en tan poco recorrido, puesto que hasta hace poco tiempo no se había dado cuenta de ello. “Llevo viviendo por esta zona desde hace tres años y medio y del verano a ahora es cuando he empezado a ver más y más candados por todos los portales”, asegura.

Recorriendo calle Peña y calle Frailes los portales se suceden uno tras otro y salvo unos cuantos, el resto tienen alguna que otra caja de seguridad. El que menos una y el que más doce. Algo a destacar es que la razón por la que estos portales no tienen estas cajitas, es porque o bien son hostales o dan la impresión de que son totalmente residenciales. Aunque sin cajas también está el portal de Susana, pero de siete pisos que hay, tres son turísticos.

Trabaja en el Muelle Uno y su recorrido actual es las dos calles mencionadas anteriormente, por ellas continua hasta llegar a la Merced y ya de ahí al túnel de la Alcazaba o calle Alcazabilla hacia el paseo del Parque. Un recorrido tan cotidiano que hasta que su cabeza no hizo “click” no se percató de la presencia de estos candados, desde entonces se da cuenta de donde hay uno cada vez que da un paseo. ¿Los del vídeo? Los que están en las calles Peña y Frailes. ¿Candados que observó? Una treintena. “En solo dos calles he visto más de 30 candados, sin contar los aparatos de códigos que colocan en los portales que también son pisos turísticos”, señala la joven.

Su objetivo con este vídeo era que el mundo supiera lo que estaba sucediendo para intentar que de alguna forma alguien regulara la presencia de estos pisos. No lleva mucho en la zona, pero con tan solo observar a sus vecinos asegura que “a la gente de barrio la están sacando de aquí, cada vez son menos los propietarios que viven en el centro”. Los datos indican que hay más de 4.800 pisos turísticos y unas 4.200 personas registradas en el distrito Centro.

La proliferación de estas cajas de seguridad llegó hasta Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AVVAPro) que aseguró que este no es su modelo, "ni por seguridad ni por estética, suele ser más de particulares que de viviendas profesionales".