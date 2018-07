El fiscal sostiene que Roca blanqueó dinero al participar en la compra del Xerez

El fiscal mantuvo ayer que el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca participó en la compra del Xerez en 2002 blanqueando dinero y que en la operación utilizó al ex presidente del club José María Gil Silgado y al que fuera su propietario, Luis Oliver Albesa. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Málaga, en el que la Fiscalía Anticorrupción pidió que Gil Silgado y Oliver, este último actual director general deportivo del Córdoba, sean condenados a dos años y nueve meses de prisión por blanqueo de capitales en una pieza separada del caso Malaya en relación con la compra del club.

Además, pidió que sean condenados a pagar una multa de 2,5 millones de euros, el dinero supuestamente ilícito que Roca habría aportado en la operación. Gil Silgado mantuvo su inocencia y alegó que la compra del club jerezano por 3,6 millones la hizo con fondos propios, que conocía a Roca pero que en 2002 se desconocía sus problemas con la justicia. Por su parte, el que fuera propietario del club, Luis Oliver, aseguró que sólo negoció con Silgado, que todo lo pactó con él y que nunca sospechó que detrás de la compra pudiera estar Roca. Aseguró que no le extrañó que le pagaran con fincas y apartamentos porque era normal en operaciones donde se negociaba con constructores.

Los abogados defensores cuestionaron la validez de las conclusiones de los informes policiales y de los peritos de la Agencia Tributaria, al tiempo que indicaron que no entendían el por qué Roca no estaba en el banquillo de los acusados. Anticorrupción mantuvo que el ex asesor de Urbanismo acometió inversiones en distintos ámbitos económicos -hotelero, ganadero, agrícola e inmobiliario- utilizando fondos que había obtenido de la actividad delictiva realizada mientras estuvo vinculado al Consistorio y sus sociedades municipales.

Roca, ampliando su "ámbito de negocios", se propuso invertir en el sector deportivo y fijó su interés en el club deportivo Xerez Club Deportivo, lo que llevó a cabo en distintas operaciones. Durante la instrucción Roca reconoció la compra en 2002 del 50% del Xerez Club Deportivo, aunque negó que los fondos con los que adquirió las participaciones del equipo de fútbol tuvieran un origen ilícito.

Roca dijo que adquirió esa participación como inversión económica ante su posible subida a Primera División, aunque finalmente la operación no fue rentable porque el equipo no sólo no ascendió sino que estuvo a punto de perder la categoría. Anticorrupción destacó que Gil Silgado se dedicaba a la especulación inmobiliaria y desarrollaba gran parte de su actividad en Marbella, por lo que conocía a Roca.