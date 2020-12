Un spot para agradecer la labor a los voluntarios de la Asociación Contra el Cáncer en Málaga

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora este sábado 5 de diciembre, la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga ha editado un spot para reconocer el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de los 967 voluntarios que tiene en la provincia y que, a pesar del COVID-19, han seguido aportando y apoyando a la Asociación incluso durante el confinamiento.

El vídeo, bajo el eslogan 'No hay que hacerlo perfecto para ser ejemplar', ha contado con la financiación del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga y ha sido realizado por la agencia Humad. Así, AECC rinde también su particular homenaje a todas las personas que dan lo mejor de sí mismas para ayudar a los demás. En el caso de sus voluntariados, muchos de ellos a pesar de ser también pacientes de cáncer, no han cesado su actividad en estos meses de COVID-19 o de confinamiento.

De este modo, AECC ha explicado en una nota que sus voluntarios o bien han ido a los hospitales a prestar apoyo y acompañamiento a los enfermos o han realizado llamadas para que no se sientan solos; el trabajo de los talleres de manualidades, ha sido realizado desde sus domicilios particulares; y el reparto de alimentos se ha hecho en la sede de AECC Málaga o a domicilio, en el caso de Fuengirola-Mijas.

Muchos de los voluntarios, pese a ser también pacientes de cáncer, no han cesado su actividad estos meses

De igual forma y en el caso de los enfermos de cáncer, se han trasladado y acompañado a muchos pacientes con miedo a ir a un hospital, a sus tratamientos de quimioterapia, radioterapia o a sus revisiones oncológicas.

El presidente provincial de AECC Málaga, Francisco Aguilar, ha resaltado la labor "impagable" que desarrollan los voluntarios y el coraje que vienen demostrando durante la pandemia, "dándonos una constante lección de entrega y compromiso a pesar de que muchos de ellos son pacientes de cáncer".

En relación con el spot, ha destacado que es "nuestra pequeña muestra de agradecimiento por todo lo que hacen, porque sin ellos, nada sería igual", pues los voluntarios, en palabras de Aguilar, son el mayor orgullo y el motor que nos mueve.

Por su parte, el director creativo-ejecutivo de la agencia Humad, Chema Aranda, ha señalado sobre la campaña: "Este concepto pone en valor la encomiable labor de los voluntarios y a la vez resta temor a todos aquellos que alguna vez han pensado en dedicar sus horas a la colaboración".

En el vídeo se escucha una reflexión propia de los voluntarios reales, de diferentes perfiles y edades, cuyas historias empatizan con la de los espectadores.