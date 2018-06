El talento más independiente

La I Edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indies 2018 acabó ayer en el Polo Digital, que impulsa el certamen junto al Grupo Joly, empresa editora de este periódico, con la entrega de los premios de 6.000, 3.000 y 1.500 euros a los títulos Song of Horror, Vesta y Wizards Tourney. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue el encargado de entregar el premio Oro a los miembros del equipo de Protocol Games, responsables del desarrollo del título de terror Song of Horror y destacó que se ha podido comprobar que hay "proyectos divertidos, muy trabajados, jugables y, sobre todo, con un equipo de desarrolladores detrás con pocos recursos pero no por ello menos preparados para demostrar a la industria que pueden pasar a la siguiente fase del juego con esta ayuda".

Song of Horror (PC) es una aventura de terror en tercera persona, de estilo cinematográfico y centrada en una historia repleta de personajes jugables e inspirada por la literatura y los clásicos del survival horror.

El segundo premio fue para el juego de puzzles Vesta (Nintendo Switch y PC), desarrollado por Finalboss-Games, a quienes el gerente de Málaga Hoy, Fernando Ortega, entregó el galardón Plata. El título se centra en Vesta, una niña de 6 años equipada con una mochila que tiene la capacidad de transferir energía. Cuenta con un apartado artístico de estilo cómic y una gran atención a la historia, que se ambienta en un mundo tecnológico repleto de robots.

Wizards Tourney (PC y PS4) fue el tercer título galardonado. Sus desarrolladores, de A Bonfire of Souls, recibieron el premio Bronze de manos de Luis Quintans, de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. El título es un juego multijugador para hasta cuatro jugadores que propone distintas pruebas a superar en un torneo de magos. La idea del proyecto es ofrecer un servicio que encaje en fiestas y eventos con amigos o familiares.

Además, otros tres juegos recibieron áccesits -un año de estancia gratuita en el Polo Digital-. El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, entrego estos reconocimientos a los desarrolladores de Phobos Vector Prime, Mathland y Super Saurio Fly.

Phobos Vector Prime(PS4) es un juego arcade que bebe directamente de los salones recreativos de los años 80, pero adaptado al apartado gráfico y sonoro de la actualidad. Desarrollado por Gunstar Studio, mezcla todo lo anterior con la jugabilidad del género MOBA, con especial atención a la banda sonora y la historia.

Por su parte, Mathland (Android e iOs) es una propuesta de juego educativo para niños y adultos elaborado por Educa Games. El título une la exploración en plataformas con la resolución de problemas matemáticos de dificultad ajustable.

Super Saurio Fly (PC y Nintendo Switch) fue el último de los premiados. Es un arcade de plataformas desarrolado por Fraxel Games en el que el jugador controla a un pterodáctilo pequeño y torpe.

Todos los desarrolladores agradecieron la oportunidad de participar y el respaldo económico que suponen estos premios, pues muchas veces son ellos mismos quienes financian sus juegos. Estos seis títulos fueron los escogidos por el jurado de entre los diez finalistas del evento, que a su vez fueron seleccionados de entre 99 videojuegos que presentaron sus candidaturas. Estos premios son consecuencia natural "de la apuesta del Ayuntamiento por ser parte activa de esta revolución de los videojuegos que está transformando a los jóvenes". Una apuesta que se plasma a nivel nacional.

Se han presentado juegos de diez comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Andalucía, Cantabria, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y Castilla la Mancha) y de todas las plataformas: videojuegos para PC con un 44%, seguido de los móviles (Android e iOS) con un 32% y Consolas con un 24% con la PS4 a la cabeza. Al finalizar la entrega de premios el presidente de DEV, Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, Luis Quintans, presentó el Libro Blanco DEV sobre las Las 3D de la financiación de los videojuegos y pidió a las autoridades y empresas una mejor financiación para los jóvenes que acaban de estudiar y quieren desarrollar videojuegos.

El acto finalizó con un agradecimiento a los organizadores y patrocinadores Genera Games, CodeSpace y Gamepolis, como Oro; HRCS, Fresco Film, Ideanto y Universidad de Málaga, como Plata y Vicente Ortiz, Medina Media y Atlas Informática, como Bronze, con la colaboración de DEV.