La tasa del Covid en Málaga sube un 2,1, repuntan los contagios y hay otro fallecido

Málaga suma ya más de una cuarta parte de su población con las dos dosis de la vacuna anticovid y el próximo sábado ya no será obligatorio el uso de la mascarilla. Pero el virus no está aún vencido y no se puede bajar la guardia. En las última jornada, la tasa del Covid vuelve a subir. Poco; apenas 2,1 puntos. De 153,7 casos por 100.000 habitantes el lunes a 155,8 este martes.

Pero hace casi tres semanas que la provincia entró debido a esa incidencia en el nivel alto de propagación del patógeno y no logra volver al tramo de peligro medio. Además, repuntan los contagios y hay otro fallecido con esta enfermedad.

Fue el pasado 4 de junio cuando la provincia pasó a riesgo alto al aumentar la tasa a 150,1. Este nivel es aquel superior a 150 y menor o igual a 250. Por debajo, de más de 50 positivos por 100.000 habitantes a menor o igual de 150 se considera nivel medio. Málaga lleva desde entonces con pequeñas oscilaciones en forma de dientes de sierra que han superado la tasa de 164 y muy cerca del límite de los 150, pero no consigue bajar a nivel medio. La capital, que en semanas anteriores presentaba indicadores más bajos que la media provincial, ahora prácticamente lo iguala. La ciudad tiene una incidencia de 155,4, apenas 0,4 menos que la provincia.

La Consejería de Salud y Familias notifica también otro fallecido. En total, desde que estalló la pandemia en marzo de 2020 han muerto en la provincia de Málaga 1.668 personas con el Covid.

Además, este martes deja un repunte de nuevos casos. El viernes pasado se registraron 267, el sábado 208, el lunes 216 (este dato incluye también los del domingo) y en esta jornada 265. Desde que comenzó la crisis sanitaria, 104.469 personas se han contagiado con este virus a nivel provincial.

Otro aspecto negativo del parte de este día es que hay menos curados que nuevos infectados. Las personas que han superado la enfermedad en las últimas horas son 225. Frente a éstas, los que han contraído el Covid suman 265. El dato acumulado en 15 meses de pandemia es de 100.796 altas.

Respecto a las hospitalizaciones, en las últimas horas se registran 10 más. El total de personas que han precisado atención hospitalaria en este tiempo en Málaga es de 8.303. De éstas, 793 han requerido ingreso en Cuidados Intensivos debido a su gravedad.