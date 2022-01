La tasa de Covid en Málaga vuelve a bajar, pero hay 2.339 casos y 45 nuevas hospitalizaciones

La tasa de Covid baja por tercer día consecutivo en Málaga. Esa es la buena noticia. La mala, es que los casos diarios superan los 2.300, que las nuevas hospitalizaciones rozan el medio centenar y que hay otro fallecido con el virus.

La incidencia baja de 1.294,0 el jueves a 1.248,9 este viernes en la provincia de Málaga. Lleva descendiendo desde el miércoles. Disminuye también en la capital –de 1.535,5 a 1.483,2– y en la comunidad autónoma –de 1.488,7 a 1.454,4–. El tiempo dirá si eso significa que se ha doblegado la curva de la sexta ola.

Pero hay 2.339 nuevos infectados, lo que eleva el total de contagiados en toda la pandemia a 213.546. Pero dado que en la actualidad no se hacen PCR a los pacientes con síntomas leves y que los que se realizan el autotest de antígenos no siempre comunican los positivos, ahora se produce un infranotificación de casos. Por lo tanto, la tasa y los contagios no recogen en su totalidad la situación epidemiológica; sino que son menos que en la realidad.

Hay además otro fallecido. La cifra total desde marzo de 2020 de víctimas mortales con Covid es de 2.096 en la provincia de Málaga.

Otro aspecto negativo del parte diario de la Consejería de Salud y Familias es que los nuevos infectados –2.339– superan con creces a los curados –222–. El número acumulado de personas que han superado la enfermedad en Málaga desde el comienzo de la crisis sanitaria es de 171.943.

Por su parte, la presión asistencial sufre una ligera subida. Hay 397 pacientes hospitalizados (55 de ellos en UCI). Son cuatro más que la jornada anterior. En total, desde el inicio de la pandemia, 11.672 personas han requerido hospitalización en centros sanitarios malagueños infectadas con el virus y de éstas, 1.076 han pasado por una unidad de Cuidados Intensivos debido a su gravedad.