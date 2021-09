La tasa del Covid en Málaga sigue bajando y confirma el final de la quinta ola

Aunque la pandemia no está acabada, la situación epidemiológica mejora como consecuencia de la vacunación. La tendencia a la baja de los contagios es generalizada en Andalucía y Málaga no es la excepción. La tasa Covid continúa descendiendo lo que confirma, también en la provincia, el final de la quinta ola. Este jueves no se notifican fallecidos con el virus, los hospitalizados siguen disminuyendo, hay más de 900 curados y la cifra de nuevos infectados diarios es diez veces menor que hace un par de meses. Con estos datos -que se deben sin duda a que la inmunización supera el 70% de la población y se ha alcanzado el porcentaje para la inmunidad de grupo- hay lugar para el optimismo. De hecho, este miércoles, el Comité de Alerta de Salud Pública ya rebajó a nivel 1 de riesgo a la Costa del Sol, el único distrito sanitario malagueño que estaba en el rango 2. Con esta decisión, desde las 00:00 de este jueves, toda la provincia está en nivel 1 de alerta y los 11 municipios costasoleños han podido rebajar restricciones y aumentar aforos.

Respecto al informe diario, esta jornada deja una incidencia de 89,0 casos por 100.000 habitantes, 3,4 puntos menos que el miércoles cuando era de 92,4. La tasa lleva cayendo desde finales de julio, cuando rozó el millar de contagiados por 100.000 habitantes. La tendencia es igual en Andalucía -que de miércoles a jueves baja de 89,5 a 83,5- y en Málaga capital -que desciende entre esos dos días de 97,7 a 92,8-.

Otra buena noticia del parte que proporciona la Consejería de Salud y Familias es que no hay fallecidos. Pero la cifra de muertos con el virus se acerca a los 2.000 en la provincia. Exactamente estos decesos suman 1.938 desde el inicio de la pandemia.

Hay 130 nuevos infectados. Casi los mismos que el día anterior. Este número supone que los contagiados diarios son diez veces menos que hace seis semanas. En la última semana de julio oscilaban entre casi 1.600 y 1.400. Desde marzo de 2020, en la provincia se contabilizan 153.029 positivos por Covid.

Las hospitalizaciones también caen. En la actualidad hay 162 ingresados con el virus en la provincia, de ellos, 34 en UCI. El miércoles había 166 y 37, respectivamente. Y es importante un matiz: al no haber fallecidos, ese descenso son altas. Porque cuando se notifican decesos, muchas veces el descenso de la presión asistencial es porque hay pacientes que han fallecido. Desde el comienzo de la pandemia, más de 10.000 personas han precisado hospitalización para superar la enfermedad. Exactamente han sido 10.344 en la provincia y, de estos, 994 han requerido incluso pasar pasar por la UCI debido a su gravedad.

Otro aspecto positivo del parte diario de Salud es que los nuevos curados -907- superan con creces a los infectados de las últimas horas -130-. Desde que estalló la crisis sanitaria del Covid 19, 144.632 pacientes han superado la enfermedad en la provincia.

La mejora de la situación epidemiológica es consecuencia de la progresiva inmunización de la población. En Málaga ya se han administrado 2.381.781 dosis. Un total de 1.222.141 personas han recibido los dos pinchazos de manera que tienen completa la pauta vacunal. Estas últimas representan el 72% de los habitantes de la provincia. Según los expertos hace falta como mínimo un 70% de inmunizados para que se logre la protección del grupo que es la que actúa como cortafuego de un virus ya que dificulta su propagación.