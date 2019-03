Los taxistas se concentrarán el lunes para presionar a la Junta sobre el reglamento de los VTC

Los taxistas de Málaga han convocado una concentración este lunes entre las 10 y las 12 de la mañana en la puerta de la delegación provincial de Fomento, en la plaza San Juan de la Cruz de la capital, para presionar a la Junta de Andalucía y exigirle que rebaje el plazo de 45 días ofrecido por el nuevo gobierno andaluz para entregarles un borrador de la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que son los utilizados por las plataformas Uber o Cabify.

Los taxistas entienden que ese plazo es excesivo porque, mientras tanto, el número de licencias para VTC sigue creciendo en Málaga –en esta provincia ya hay prácticamente un VTC por cada dos taxis cuando la ley dice que debe haber un VTC por cada 30 taxis– y, además, se hablaría solo de un borrador, por lo que teniendo en cuenta las negociaciones y el plazo de alegaciones se dilataría aún más la fecha en la que pudiera entrar en vigor ese nuevo reglamento.

“Nos tememos que para el verano no va haber ninguna regulación de las VTC”, lamenta Jesús Báez, portavoz del Grupo de Movilización de la Costa del Sol, una plataforma surgida tras la huelga del pasado agosto para reclamar a las Administraciones el cumplimiento de la ley. El verano es la temporada alta de los taxistas, pero si los VTC no están regulados para esa fecha los taxistas no descartan que pueda haber nuevas huelgas como la que paralizó el servicio y cortó el Parque a principios de agosto del año pasado.

Jesús Báez, portavoz del grupo de movilización de taxistas en Málaga "Haremos varias movilizaciones y ésta será la primera. El sector está expectante”

“Hemos pedido que se reduzca ese plazo para la entrega del borrador y la consejería de Fomento argumenta razones jurídicas y de procedimiento para no hacerlo. Haremos varias movilizaciones y ésta será la primera de ellas porque queremos demostrar que el sector del taxi está expectante”, añade Báez.

Los taxistas irán a la puerta de la delegación directamente y a pie, a diferencia de protestas anteriores en las que muchos se trasladaron en taxi ralentizando el tráfico en la zona. Empezará a las 10 y se hará a la misma hora en otras provincias andaluzas como Sevilla o Córdoba.

Báez subraya que quieren centrar el debate en la regulación de los VTC, ya que en las reuniones mantenidas en febrero con la Junta de Andalucía los nuevos responsables de Fomento hicieron más hincapié en la modernización en general del taxi. “Nuestro sector ya se moderniza por sí mismo, tenemos pago con tarjeta, vehículos híbridos o aplicaciones de reserva y pago, por lo que queremos que se hable de las VTC”, concluye Báez.