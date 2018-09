Los taxistas se manifestarán el martes para exigir que se cumpla la ley de VTC

El sector del taxi en Málaga vuelve a la batalla. Hace unos días ya advirtieron que no se descartaba ir a otra huelga en septiembre si no se cumplía la ley de VTC. Por el momento, han empezado por convocar una manifestación para el próximo martes, 4 de septiembre, que transcurrirá entre las 10.00 y las 12.00 desde la estación María Zambrano hasta la plaza San Juan de la Cruz, donde se sitúa la sede de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía. "Hemos aguantado la Feria de agosto, prometiendo no hacer ninguna movilización", afirmó ayer Guillermo Díaz, portavoz de la asociación Elite Costa del Sol, quien señaló que el objetivo es "recordarle a la Junta el compromiso que adquirió con nosotros". Por otro lado, también quieren denunciar todos los incumplimientos detectados por parte de conductores de VTC durante la Feria.

La marcha estará encabezada por coches de taxis, seguidos de los representantes del sector que irán a pie. Al finalizar se concentrarán frente a la Delegación de Fomento para leer un manifiesto y entregar a los responsables de transporte del Gobierno regional "toda la documentación y las pruebas, con vídeos, de las irregularidades de los conductores de Cabify y Uber" que los taxistas han detectado durante la pasada Feria. Entre las más flagrantes están la utilización de la paradas de taxis, la recogida de clientes a mano alzada en la vía pública.

Los taxistas están a la espera de los pasos que dé el Gobierno central sobre el posible traspaso de las competencias de concesión de licencias de VTC a las comunidades autónomas. "Pero no nos parece que la Junta esté muy por la labor", indicó Díaz, porque "lo que no quieren es adquirir el problema". El representante de Elite también subrayó que "somos la ciudad más afectada por la apertura de nuevas licencias", precisando que son unas 1.600 las que hay pendientes. Cabe recordar que la ley dice que tiene que haber un vehículo de alquiler con conductor (VTC) por cada 30 taxis, pero ese parámetro no se está cumpliendo. En Málaga, de hecho, se asegura que hay uno por cada cuatro taxis.