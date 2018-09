Los taxistas marchan hoy en la capital para exigir que se cumpla la ley de VTC

Pasada la tregua de agosto, el sector del taxi en Málaga y la Costa del Sol vuelve a echarse a la calle hoy para exigir el cumplimiento de la ley de VTC y para presionar a la Junta de Andalucía a que se posiciones acerca del posible traspaso de las competencias de concesión de licencias de los vehículo de alquiler con conductor (VTC).

La manifestación partirá a las 10.00 desde la estación María Zambrano y finalizará a las 12:00 en la plaza San Juan de la Cruz, donde se ubica la sede de la Delegación de Fomento. Una vez allí, leerán un manifiesto y entregarán en a los responsables de transporte del Gobierno andaluz "un dosier exhaustivo de todas las irregularidades que el sector del taxi presencia diariamente por parte de los vehículos que trabajan con VTC para Uber y Cabify".

La marcha estará encabezada por coches de taxis, seguidos a pie por representantes del sector. Jesús Báez, portavoz del llamado Grupo de Movilización -comité de huelga- recordó que el 14 de septiembre el Consejo de Ministro se postulará sobre el traslado de competencias, pero consideró que antes de ese día "la Junta tiene que hacer saber su postura".

Así, insistió en que lo que se pide es "una regulación justa". "No es verdad eso de que no queremos competencia, pero esa competencia no es justa si alguien viene a hacer lo mismo que tú con la mitad de controles y tú pagando cuatro veces más impuestos", subrayó. "Es una manifestación pacífica y reivindicativa, no es nuestra intención molestar al ciudadano ni colapsar la ciudad", afirmó Báez.