El temor a la falta de gas dispara y anticipa la venta de leña en Málaga

La subida generalizada de precios que está viviendo el país y el miedo a la falta de gas ha provocado que los consumidores de leña adelanten sus pedidos de cara al próximo invierno. Además, el temor a no tener como calentarse ha sumido a la población en el afán de abastecerse lo antes posible de cara al invierno.

David Rico, dueño de Leñas y carbón David Rico ha confirmado este hecho: “Se ha anticipado mucho la venta de leña. Antes se compraba a finales de octubre o como tarde a principios de noviembre y ahora los compradores quieren esta leña unos dos meses a lo que estamos acostumbrados”.

Según el empresario, esto se está dando por “el temor que han infundido los medios de comunicación porque hay mucha gente que consume gas en lugar de leña”. “Es verdad que el gas está carísimo, pero el telediario está haciendo que la gente se precipite, están pidiendo leña anticipadamente”, ha aclarado.

Incluso ha llegado a comparar este hecho con el inicio de la pandemia cuando “la gente se volvió loca comprando papel higiénico”. “Yo llevo 32 años vendiendo leña y estoy alucinado con la cantidad de pedidos que estoy recibiendo. Es que he tenido el caso de un cliente que me ha hecho un pedido y al decirle que hasta el miércoles no podía llevarlo se ha mostrado hasta preocupado por quedarse sin la leña”, ha añadido.

Esta empresa malagueña trabaja nueve horas distribuyendo leña porque “consideramos que es tiempo suficiente para repartirla”. “Nosotros tenemos suficiente leña. Tenemos dos naves grandes y se llenan completamente para que no falte. Para vender esa leña tendríamos que estar repartiendo 24 horas al día”, insiste.

El perfil de cliente de las empresas del sector son comparadores que están preocupados por no tener cómo calentarse en invierno. Además, aunque han subido los precios un 10%, David ha notado que las ventas no han bajado: “La inflación nos ha perjudicado porque ha subido todo. Pero nosotros hemos subido el precio un 10% únicamente. Además hay que sumarle la subida del gasoil, de las cadenas de la motosierras, de las ruedas…”

Las empresas de leña piden calma a los ciudadanos, ya que los suministros son suficientes como para poder abastecer a los compradores durante el invierno sin que tengan que hacer compras tan anticipadas como las que están teniendo en las últimas semanas.